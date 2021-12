Gente e Fatos

A funcionária da Infraero, Jessika C. Campos troca de idade na quinta-feira, dia 2, quando recebe os cumprimentos dos filhos João Victor e Anna Júlia, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Na quarta-feira, dia 1º, Lucas Cachola comemora a chegada da nova idade junto a esposa Roberta e aos filhos Júlia e Otávio. Foto: Arquivo Pessoal



Maria Angélica Aliendi, proprietária do Escritório Contábil São Francisco, comemora seu aniversário na terça-feira, dia 30, quando recebe os parabéns dos familiares e amigos

A estudante de ciências biológicas Manuella Longo estreia a nova idade neste sábado, dia 27, recebendo os parabéns de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Em Campinas onde reside, a médica veterinária Desireè Mendes Rotta comemora seu aniversário neste sábdo, dia 27, recebendo as felicitações de seus familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

No último dia 11, Laura de Mello Fiorini estreou a nova idade e recebeu os parabéns dos pais Aline e Giovani e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

O auxiliar de escrevente e estudante de administração Leonardo Fermoselli Moneda brinda a chegada da nova idade na quarta-feira, dia 1º, quando recebe os parabéns dos pais Sandra e Gervásio, da irmã Jéssica e da namorada Camila. Foto: Arquivo Pessoal

Os irmãos gêmeos Germano e Gabriel Santamarina brindam a chegada da nova idade na sexta-feira, dia 3, junto as esposas Amanda e Paloma. Os aniversariantes recebem ainda os parabéns dos pais Aparecida e Wagner, dos irmãos Guilherme e Graziela, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

O advogado Lourival Sares comemorou seu aniversário, que aconteceu no dia 17 de novembro, junto aos amigos no sítio de Celso Ribeiro, no sábado passado. Presentes, vários companheiros que frequentam o Bar do Paulo Martins, verdadeira confraria onde fortes laços de amizade se consolidaram ao longo dos anos. O almoço regado a um bom chopp, teve como prato principal o carneiro, nas versões assado, ensopado e arroz com castanha do Pará. Tudo devidamente preparado pelos seus amigos. Muito feliz, Lourival compartilhou bons momentos com os companheiros ao som da dupla sertaneja Carlos & Maicon. Na foto, o aniversariante Lourival junto aos amigos Celso Ribeiro e Delvo Bruno. Foto: Arquivo Pessoal

Luciano Tapi brinda a passagem do seu aniversário neste sábado, dia 27, recebendo os cum-primentos da esposa Patrícia, dos filhos Pâmela e Lucas, dos pais Celino e Sebastiana, dos irmãos, cunhados, sobrinhos e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Ronaldo Nagliate Correa, proprietário da Casa do Celulares celebra seu aniversário neste sábado, dia 27, recebendo as felicitações da esposa Vanessa, do filho Enzo e dos irmãos Rosana, Rosângela e Reginaldo. Foto: Arquivo Pessoal

Sidney Beraldo, ex-deputado e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), comemorou a passagem de seu aniversário na quinta-feira, dia 25, quando recebe os para-béns dos familiares, amigos e corregelionários. Foto: Arquivo Pessoal

Maurício Vidal, o Casca, aniversariou na sexta-feira, dia 26, quando recebeu os cumprimen-tos da esposa Nilva, do filho Caio, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Em Izumo no Japão onde reside, Cleonice Regina da Costa aniversariou na quarta-feira, dia 24, ladeada pelo carinho do marido Wilson. Dos EUA, a filha Daniele envia os parabéns, do Brasil seguem os cumprimentos das filhas Gisele e Michele e dos pais Anésio e Carmen. Foto: Arquivo Pessoal

Nasceu Germano

Nasceu o filho de Fernanda Botacini Martins Mesquita e Felipe Mesquita, Germano Martins Mesquita, no último dia 17, na maternidade do Hospital de Caridade pesando 2,930 kg e medindo 47 cm. Felizes com o seu nascimento, os avós Vilma Teresinha Martins Mesquita, Antônio Aparecido Mesquita e Ivete Botaccini Martins e demais familiares

Batizado de Miguel Rocha

Miguel Henrique Felício Rocha, filho de Lara Cipriano Felício e Luciano Rocha, recebeu o sacramento do batismo em cerimônia realizada no último domingo, dia 21, na Igreja Matriz de Santo Antônio pelo padre Celso Brás. O bebe teve como padrinhos Patrícia Carla Cipriano e Diego Salvador Muniz e de representação Claudete de Lourdes Salvador e Franqui Carlos Cipriano. A cerimônia também contou com a presença dos avós Donizetti Felício e Rosângela Felício. Fotos: Angelino Jr.

Enlace de Gabriela Fernandes e João Henrique Garcia

A fonoaudióloga Gabriela Fernandes e o empresário João Henrique Garcia de Figueiredo se casaram no último sábado, dia 20, em uma cerimônia intimista celebrada pelo padre Hélio na Fazenda Casarão São Bento. Gabriela é filha de Alice Aparecida Galbier Fernandes e Gabriel Fernandes Filho, e João Henrique é filho de Maria de Lourdes Garcia e José de Alencar Ferreira Junior e também de José Rubens Vilella de Figueiredo e Rita Spontão. Fotos: Falcão Foto & Arte

Casamento de Gabriela Orsini e Robson Gambaroto

Gabriela Orsini Oseti e Robson Gambaroto Matias uniram-se pelos laços do matrimônio no último sábado, dia 20, em cerimônia celebrada pelo padre José Ricardo na Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados no Refúgio dos Pássaros. Gabriela é filha de Hilda Nunes Orsini Oseti e Luís Carlos Oseti, e Robson é filho de Ângela Gambaroto Matias e João Batista Donizeti Matias. Fotos: Falcão Foto & Arte

Aniversário de Luiza Canela

Apaixonada por cavalos, Luiza Canela aniversariante deste domingo, dia 28, comemorou a chegada dos seus 10 anos no último sábado, dia 20, junto aos pais Lígia e Fábio, a irmã Laura, aos avós, familiares e amigos no Espaço Varanda com o tema Texas Party. Fotos: Angelino Jr.