Há 100 anos foi publicado o decreto emancipando Vargem de São João

Foi uma longa luta dos políticos, dos homens públicos e moradores do então Distrito de Paz de Vargem Grande, pertencente à Comarca de São João da Boa Vista, para que o pedido popular por eles dirigidos ao Congresso Legislativo do Estado de São Paulo, solicitando a transformação do distrito em município, fosse transformado na Lei nº 1804, no dia 1º de dezembro de 1921 e aprovado pelo Legislativo Paulista.

Toda a documentação enviada ao Legislativo Paulista em 1921 pode ser acessada nos arquivos históricos da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, clicando neste link.

A lei foi então sancionada pelo presidente do Estado de São Paulo, Washington Luís Pereira de Souza e comemorada pelo vargengrandenses. Destaque especial para a atuação do subprefeito Belarmino Rodrigues Peres, que preparou todo o distrito para que pudesse ser alçado à categoria de município. Também elogiável a atitude dos políticos de São João da Boa Vista que fizeram de tudo para que Vargem se tornasse um município. O então deputado estadual Theophilo Ribeiro de Andrade, de São João da Boa Vista, tornou-se o maior defensor da emancipação de Vargem junto ao Legislativo Paulista.

A instalação do Município só viria a ocorrer no ano seguinte, no dia 24 de fevereiro de 1922, com grandes festejos em toda a cidade. Segundo o jornal A Imprensa, que teve grande atuação na luta pela emancipação, a pequena comunidade amanheceu com alvorada de fogos e missa solene, celebrada pelo padre Donizetti.

O povo então participou da solenidade de posse da primeira Câmara Municipal de Vargem Grande, que elege seu presidente Joaquim Octavio de Andrade, o Quinzinho Otávio, com Francisco Thomaz de Andrade na vice-presidência. Na ocasião os vereadores elegeram também o primeiro prefeito o município recém criado, o capitão Belarmino Rodrigues Peres, que até então, vinha exercendo o cargo de subprefeito. Também compuseram a primeira Câmara Municipal de Vargem Grande os vereadores Eustáquio Ferreira Lima, Joaquim Maciel de Godoy e major Antônio de Oliveira Fontão.

Segundo relata o livro História da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, nesta data também são homenageados os fundadores de Vargem Grande, seus intendentes, vereadores, subprefeitos e prefeito, todos os que contribuíam para que o pequeno povoado se tornasse município.

Banquetes e baile encerram as grandes festas de um dia memorável para o povo de Vargem Grande e seu sonhado município, que emergiu do decreto-lei com as divisas desejadas. À área territorial do antigo distrito, de 208 km, passou para 269 km, após a incorporação de áreas dos municípios de Branca e São João da Boa Vista.

A data de fundação de Vargem Grande do Sul é comemorada no dia 26 de setembro, quando no ano de 1874, a Fazenda Várzea Grande foi dividida e os herdeiros Antônio Rodrigues do Prado, José Moreira e dona Maria Antônia Eufrazina Alves da Cunha doaram os terrenos para a formação do que viria a ser Vargem Grande do Sul atual.

Cópia da Lei nº 1804 que criou o município de Vargem Grande do Sul