A coluna Momento Pet dessa semana traz toda a elegância do poodle Théo, de Rosana Passoni Stiegler.

O cachorrinho de 1 ano 5 meses é bastante brincalhão e faz a felicidade da família.

Rosana contou que Théo foi um presente de uma amiga e que cuida do cãozinho com todo amor, além de banhos regulares no pet shop e visitas ao veterinário, para manter o check up em dia.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp

(19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286