Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria Luzia de Paula Silva aos 77 anos de idade, no dia 20 de novembro. Era viúva de Antônio Celino Corrêa; deixa os filhos Ilza, Ilva, Ivon, Isabel e Eliane; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Ivone Merlin Marras aos 82 anos de idade, no dia 20 de novembro. Era viúva de João Marras; deixa os filhos Elisabete e Eduvaldo; o genro Romeu; as noras Adriana e Cecília; os netos Mariana, Mauro, Maria Cláudia e Manuela; e a bisneta Lavínia. Foi sepultada no dia 21, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Luís Antônio da Silva, conhecido por Lula – Tatú, aos 56 anos de idade, no dia 20 de novembro. Deixa a esposa Patrícia; o filho Adriano; a nora Patrícia; a neta Elisa; os irmãos Carlos, Milton, Fátima, João, Orivaldo, Marli, José e Marcos Paulo; cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 21, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Moacir Coteco aos 67 anos de idade, no dia 24 de novembro. Deixou os filhos Paulo e Marina; nora; netos; os irmãos Vera, Marcos e Maria; o cunhado Ronaldo e sobrinhos. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério da Saudade.



Faleceu Mafalda Ferreira Ronchi aos 79 anos de idade, no dia 24 de novembro. Era viúva de Pedro Ronchi Bovo; deixou o filho Fernando. Foi sepultada no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Magdalena Prado da Silva Pretel aos76 anos de idade, no dia 24 de novembro. Era viúva de José Antônio Pretel; deixa os filhos Odair, Sheila e Regiane; a nora Sirlene; os genros José Osvaldo e Joelson; os netos Natasha, Inara, Carlos, Gabriel, Emily e Bernardo; e os bisnetos Ruan e Cauan. Foi sepultada no dia 24, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Terezinha Corali Cara aos 87 anos de idade, no dia 24 de novembro. Era viúva de José Francisco da Cunha; deixou os filhos Manoel, Márcia, Neusa, Neide e José; genro, nora, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 25, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Creuza Oliva Naldoni aos 75 anos de idade, no dia 25 de novembro. Era viúva de Américo Naldoni; deixou os filhos Américo Antônio e Ana Lúcia; o genro Sérgio; e a neta Ana Elise. Foi sepultada no dia 26, no Cemitério Parque das Acácias.

Falecimentos na região

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Pedro Donizete Cardoso, aos 53 anos de idade, no dia 18 de novembro. Foi sepultado no dia 19, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Celso Eduardo do Carmo, aos 53 anos de idade, no dia 15 de novembro. Foi sepultado no dia 16, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Claudemir Pereira Lima, conhecido por Pepe, aos 47 anos de idade, no dia 11 de novembro. Foi sepultado no dia 12, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Antônio Rodrigues de Paiva, conhecido por Tuniquinho Seixas; aos 90 anos de idade, no dia 10 de novembro. Deixou a esposa Ana Alice Cancelier de Paiva; o filho Zurti; a nora Maria; os netos Ana Laura, Murilo e Isabela; e o bisneto Miguel. Foi sepultado no dia 11, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Falecimentos em Divinolândia

Faleceu Geraldo Bianchetti no dia 26 de novembro. Foi sepultado no dia 26, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu José Roberto Batista no dia 26 de novembro. Foi sepultado no dia 26, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Otamiro Rosa no dia 24 de novembro. Foi sepultado no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Hugo Célio Mendes, aos 76 anos de idade, no dia 23 de novembro. Deixa a esposa Nair Perin Mendes; os filhos Evandro, Alexandre, César, Rogério e Ricardo; e netos. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Lindomar Vitor Barzon, aos 48 anos de idade, no dia 23 de novembro. Deixa os irmãos Sebastião, Luzia, Judite, Inês, Eliza e Maria Tereza. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Edna Anastácio dos Santos Carmo, aos 58 anos de idade; no dia 21 de novembro. Deixa a mãe Francisca Luís da Silva; os filhos Israel, Isau, Izaque e Elizabete e netos. Foi sepultada no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Elza Aparecida Canella, aos 58 anos de idade, no dia 21 de novembro. Deixa os filhos Paulo e Bruna. Foi sepultada no dia 21, no Cemitério Municipal de Mococa.

Faleceu Jandyra de Carvalho Sanches, aos 91 anos de idade, no dia 20 de novembro. Deixa os filhos Antônio Carlos, Bernadete, Donizete, Celina, Aparecida, Isabel, Jesus, Odete; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Vera dos Santos Pontes, conhecida como dona Verinha, do Instituto, aos 70 anos de idade, no dia 20 de novembro. Deixa a mãe Terezinha de Oliveira Santos e a filha Vânia. Foi sepultada no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Antônio Pereira Machado, aos 90 anos de idade, no dia 20 de novembro. Deixa a esposa Geni da Silva Maceno; os filhos Benedito, Cristina, Adilson e Claudina; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 21, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Manoel Estevam Cerejo, aos 89 anos de idade, no dia 20 de novembro. Deixa os filhos Maria, Sandra e Rosângela; genros, noras, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 20, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em Itobi

Faleceu Roseli de Fátima da Rocha Labestein, aos 51 anos de idade, no dia 25 de novembro. Deixa a mãe Leri; o esposo Sebastião; os filhos João, Rita, Diego, Jefferson e Talia e netos. Foi sepultada no dia 25, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Maria de Lourdes Caldeirão Voltarelli, aos 92 anos de idade, no dia 24 de novembro. Deixa os filhos Shirlei, Judite, José Carlos e Renata, netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 24, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu Durval Conte, conhecido como Vadinho aos 77 anos de idade, no dia 17 de novembro. Deixa a esposa Maria José Rosseto Conte; os filhos Daniela, José Eduardo, José Fernando e netos. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério Municipal de Itobi.