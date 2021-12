Homenagem histórica

No dia 19, o Departamento de Cultura e o Conselho Municipal de Cultura e Turismo entregaram o Troféu Turíbio dos Santos, que será destinado bienalmente a cidadãos negros de Vargem que se destacaram em suas áreas de atuação. O troféu é uma homenagem à contribuição dos representantes da população negra ao desenvolvimento da cidade.

Vereadores ausentes

Inclusive, o nome do troféu é uma homenagem ao sr. Turíbio dos Santos, primeiro negro eleito para a Câmara Municipal e que fez parte do Legislativo por quatro mandatos. No entanto, apenas dois dos 13 vereadores de Vargem participaram da solenidade. Estiveram presentes Paulinho da Prefeitura (PSB) e Maicon Canato (Republicanos). Alguns poderiam alegar compromissos já agendados ou problemas particulares, mas a ocasião merecia um pouco mais de deferência por parte da Casa. Afinal, a honraria leva o nome de um parlamentar da cidade.

Votação do PSDB neste sábado

O término da votação das prévias que vão escolher o candidato a presidente pelo PSDB deve acontecer neste sábado. No domingo passado, o aplicativo desenvolvido para a ocasião não funcionou e pouquíssimos tucanos conseguiram votar. Neste sábado, a votação de quem se cadastrou para participar do processo será por meio de aplicativo, das 8h às 17h. O presidente do PSDB de Vargem, vereador Canarinho espera que o processo dê certo desta vez e os filiados possam votar. Os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e João Doria, de São Paulo, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, concorrem nas prévias.

Não respeitam

Nesta sexta-feira, carros estavam estacionados em frente ao largo da Igreja Matriz de Sant’Ana. A prefeitura está gastando dinheiro para reformar o calçamento de pedras portuguesas tanto da Praça da Matriz, como também no entorno da mesma e um dos principais fatores que danificam o mosaico, é a entrada e saída de veículos sobre eles. A continuar com os carros sobre o calçamento, é praticamente jogar dinheiro fora. Dinheiro do contribuinte, diga-se de passagem.

Moro com 10%

Levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta segunda-feira (22), o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos) aparece em terceiro lugar com 10,7% das intenções de voto para presidente em 2022. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 35% da preferência, enquanto o presidente Jair Bolsonaro tem 30%. Ciro Gomes (PDT) manteve-se no mesmo patamar, com cerca de 6%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Menos de 3%

Os demais candidatos, João Doria (PSDB), Eduardo Leite (PSDB), Luiz Henrique Mandetta (DEM), Simone Tebet (MDB), Alessandro Vieira (Cidadania) e Rodrigo Pacheco (PSD), não ultrapassaram os 3%.