Acidente na SP-344, deixa motociclista ferida

No domingo, dia 21, por volta das 19h, a Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada para socorrer uma vítima de um acidente na rodovia SP-344. Ela estava em uma motocicleta Honda Biz e teve múltiplas fraturas.

O acidente aconteceu entre um carro Citroen, com placas de São Sebastião da Grama, e a motocicleta, com placa de Vargem Grande do Sul. No local, compareceram a Polícia Militar, o Departamento de Estrada de Rodagem (DER) e a Polícia Rodoviária.

Segundo o condutor do veículo Citroen, que trafegava no sentido Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, ao passar em frente ao Rancho Paraíso, a Biz avançou em sua direção, saindo do acostamento e adentrando a rodovia.

Na colisão, as três vítimas do automóvel não sofreram ferimentos. Já a condutora da Biz sofreu ferimentos e foi socorrida pelo Resgate da Guarda Civil Municipal (GCM) no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

Atenderam a ocorrência o sub inspetor Márcio, os GCMs Garcia e Muniz e o Cecom Gonçalves.