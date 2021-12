Agrediu mulher e foi preso por violência doméstica

Um rapaz de 32 anos foi preso na sexta-feira, dia 19, no Jardim Santa Marta, por volta das 19h, após agredir a mulher de 32 anos. A Polícia Militar foi acionada e os soldados Márcio e Prado compareceram ao local.

Os policiais encontraram a vítima com sua filha de 10 meses no colo e com as vestes rasgadas. Ela relatou que seu companheiro havia agredido-a e rasgado suas vestes.

Assim, foi dada voz de prisão ao homem. Os policiais perguntaram à mulher se o seu companheiro possuía algo de ilícito em sua casa e ela entregou à equipe uma sacola, contendo uma porção de maconha de 21 gramas. A vítima relatou que a droga pertencia ao rapaz.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial de São João da Boa Vista, onde o delegado tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão, elaborando o boletim de ocorrência e arbitrando a fiança no valor de R$ 3 mil, que não foi paga. O rapaz, então, permaneceu preso.