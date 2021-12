Cachorra Raposa da GCM encontrou grande quantidade de drogas no Cemitério

A equipe do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul apreendeu grande quantidade de drogas no Cemitério Parque das Acácias.

De acordo com o informado, rapazes estariam furtando placas de bronze. No local, o denunciante informou ao sub inspetor da GCM Charles e GCM Rafael que os suspeitos já haviam saído pela parte dos fundos.

Mesmo assim, a equipe realizou vistoria no interior do cemitério com a cachorra K9 Raposa, da equipe Ações Táticas com Cães (Atac), da GCM, sendo possível localizar dentro de um túmulo tampado só com tijolos, uma grande quantidade de entorpecente.

Ao todo, foram localizados 305 porções de maconha pesando 600 gramas, um tijolo de cocaína pesando 343 gramas, 1.525 pinos de cocaína pesando 2.010 kg e 19 pedras de crack pesando 23 gramas.

De acordo com a GCM, ninguém foi detido e os entorpecentes foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil, para a elaboração do boletim de ocorrência.