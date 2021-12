Furtou fio de cobre em construção e foi pego pela GCM

Um rapaz foi pego em flagrante após furtar fio de cobre de uma casa em construção, no dia 18, por volta das 9h40. A Guarda Civil Municipal foi acionada e compareceu no local.

A empresa de segurança eletrônica, que atendeu ao disparo de alarme do imóvel, informou que um sensor havia sido quebrado e jogado ao chão. Com a chegada dos GCMs, foi feita uma vistoria pelo local, mas não havia ninguém.

Na frente da casa, havia um carrinho de reciclagem com uma mochila e alguns pertences dentro, inclusive uma cédula de identidade de um rapaz já conhecido nos meios policiais por furto. De acordo com o informado, ainda havia um saco plástico com cerca de 10 quilos de fio de cobre retirados da construção, que estava próximo ao carrinho de reciclagem.

A proprietária do imóvel foi avisada do furto e compareceu no local, indo à Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. No momento, outra viatura obteve sucesso em deter o suspeito, que estava próximo à residência furtada. Ele informou que estava indo buscar o carrinho de reciclagem.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante ao rapaz, que foi apresentado à Delegacia. Participaram da ocorrência o sub comandante Flávio, a inspetora Luciana, o sub inspetor Eduardo, o Cecom Luiz Carlos e os GCMs Sato, Silvio Santos e Roberto.