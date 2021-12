Rapaz foi preso por tráfico na Santa Terezinha

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz de 24 anos por tráfico de drogas na Vila Santa Terezinha, no sábado, dia 27, por volta das 17h.

Os cabos Salomão e Thomaz receberam a denúncia de que o rapaz estava vendendo e armazenando entorpecentes em sua casa. A equipe, então, monitorou o local e observou diversos usuários de entorpecentes realizarem contato no portão da residência.

Ao verem os policiais, os rapazes fugiram. Os PMs fizeram contato na casa do rapaz e foram recebidos pela esposa, que informou que ele estava no banho. A mulher disse não saber se havia entorpecentes na residência e autorizou a entrada da equipe.

O rapaz foi abordado e acompanhou a busca junto com sua esposa. No telhado da casa foram localizadas 31 pedras de crack e uma porção de cocaína pesando 0,026 kg. Ele confessou que realizava a venda das drogas e que em seu guarda-roupa havia R$ 580,00 obtidos com o tráfico. O rapaz disse que sua esposa não tinha conhecimento do que ele fazia. Os policiais ainda encontraram um celular e uma lâmina com resquícios de entorpecentes.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista, onde o rapaz permaneceu preso à disposição da Justiça.