Rapaz furtou perfume em loja no Centro

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um rapaz pelo furto de um perfume em loja no Centro, no dia 18, por volta das 18h. Compareceram no local os cabos Thomaz e Salomão.

De acordo com o informado, um homem de 31 anos, de camiseta preta, havia furtado um perfume no comércio O Boticário.

A equipe, em patrulhamento, obteve sucesso em abordar um rapaz com as mesmas características. Em busca pessoal, foi localizado um frasco de colágeno, um de suplemento, um de perfume, um sabonete, dois guarda-chuvas, 304 gramas de presunto e 164 gramas de queijo.

Questionado, ele negou o furto, porém a vítima exibiu a filmagem do crime. Foi feito contato na farmácia Droga Raia, onde a vítima informou que alguns objetos eram de lá. Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no plantão de São João da Boa Vista, onde o delegado elaborou o boletim de ocorrência Após, o rapaz permaneceu à disposição da Justiça.