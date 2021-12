Trio foi pego por tráfico em Divinolândia

Durante patrulhamento pela SP-344, sentido Caconde a Divinolândia, a Polícia Militar prendeu trio por tráfico de drogas na quinta-feira, dia 2, por volta das 16h30. Os PMs cruzaram com um veículo conduzido por um rapaz de 22 anos, acompanhado por um rapaz de 25 anos, que estava no banco do passageiro.

Os policiais já tinham informações que a dupla estaria traficando drogas e, assim, realizaram a conversão da viatura, onde viram que o carro não entrou na cidade, seguindo na Estrada Vicinal DVL-040, sentido Bairro Campestrinho.

O veículo foi seguido, sendo abordado aproximadamente dois quilômetros à frente. Os policiais constataram que além dos dois rapazes, também estava no carro um rapaz de 31 anos. Eles desceram do carro e nada de ilícito foi encontrado com eles.

Ao realizar a busca no veículo, no console da porta do lado do passageiro, foi localizada uma pequena sacola com 32 pinos de cocaína. O trio foi questionado se dentro do veículo teria mais porções, o que foi negado. Contudo, os policiais continuaram a busca e, embaixo do banco traseiro, mais precisamente depois de ser acionado uma pequena alavanca que faz a função de travá-lo, foi localizado mais uma sacola com mais pinos, totalizando 54 porções.

Ao todo, também foram localizados R$ 1.036,00 com os três. Levados à Delegacia de Polícia de Divinolândia, foram presos por tráfico.