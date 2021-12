Alunos da rede particular de ensino se formaram no Proerd

Na última semana, 39 alunos do 5º ano de escolas particulares de Vargem Grande do Sul se formaram no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), ministrado pelo cabo da Polícia Militar Cipriano, instrutor do Proerd da cidade.

A solenidade de formatura, que aconteceu no Centro Pastoral São Benedito, no dia 25 de novembro, às 14h, contou com a participação de pais e alunos dos Colégios Libras/Externato, Vitória e Nova Era.

Na Mesa de Autoridades, estiveram presentes o capitão da Polícia Militar Danilo Carvalho Adair, comandante da 4ª Cia; 2º sargento PM Márcio Henrique da Costa, comandante do policiamento de Vargem; Maria Piconi, coordenadora do Departamento de Educação; e 1º Sgt Bruno de Paula Prates, comandante do Tiro de Guerra .

Também compuseram a Mesa de Autoridades, Gilmara Aparecida Conceição, gerente do Sicoob Crediçucar; Ana Paula, diretora do Colégio Externato; Gislaine Pereira Sandrini, diretora do Colégio Novaera; e Fernanda Barticiotti, diretora do Colégio Vitória.

Na cerimônia, os alunos que mais se destacaram no curso receberam medalhas. No Colégio Libras/Externato, o destaque foi para Olivia Valezin Melo, do 5º ano A. No Colégio Nova Era, Isadora Aparecida Mendes, do 5º ano A, recebeu a medalha. No Colégio Vitória, quem se destacou foi Carla Maria Costa Tapis, do 5º ano A.

Fotos: Arquivo Pessoal