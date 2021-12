Crianças ainda podem enviar cartinhas para o Papai Noel dos Correios

Escrever uma cartinha ao Papai Noel pedindo o presente que sonha em ganhar no Natal. Todos os anos, muitas crianças não veem a hora de endereçar suas cartinhas ao Bom Velhinho, na esperança de que este desejo seja realizado.

Para colaborar com a magia desta época e incentivar a solidariedade, anualmente, a Agência Brasileira de Correios e Telégrafos, realiza a Campanha de Natal dos Correios, na qual crianças enviam cartinhas com os seus pedidos para que sejam adotadas pela população. Como no ano passado, a Campanha segue majoritariamente virtual.

As crianças têm até a sexta-feira, dia 10, para enviar suas cartinhas de forma virtual pelo blog da Campanha, por meio do link blognoel.correios.com.br.

Conforme o informado pela Assessoria de Imprensa dos Correios, a adoção dos pedidos das crianças será 100% online e digital, por meio do Blog do Papai Noel dos Correios, de sábado, dia 11, até o dia 17. Neste período, os padrinhos precisam entregar os presentes nas agências.

Podem participar da Campanha, segundo o explicado, alunos matriculados em escolas públicas, até o 5º ano, crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade, e crianças com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial, independentemente da idade.

A Assessoria dos Correios pontuou que as cartinhas devem ser manuscritas e, depois, fotografadas ou digitalizadas para envio ao Blog da Campanha. “É importante enviar uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel. As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação serão disponibilizadas para adoção no Blog da campanha”, disse.

Para adotar, basta acessar o blog e seguir o passo a passo. “Com base na localidade informada, serão disponibilizadas as cartinhas e o endereço dos locais para a entrega dos presentes pelos padrinhos. A entrega dos presentes pelas pessoas que adotarem cartinhas será feita presencialmente nas unidades dos Correios, sempre com atenção especial aos protocolos de segurança, como o uso de máscaras, e evitando aglomerações”, informou.

Na edição de 2020, totalmente online, de acordo com a Assessoria, cerca de 100 mil cartas foram disponibilizadas na internet, sendo que 75% delas foram adotadas. Ao longo dos mais de 30 anos da campanha, mais de 6 milhões de cartinhas foram atendidas em todo o Brasil.

Na segunda-feira, dia 29, quatro cartinhas estavam disponíveis para adoção no Blog. Elas podem ser acessadas e lidas no Blog da Campanha, ao filtrar pela cidade desejada.