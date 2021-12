Hospital pleiteia verba de R$ 500 mil para usina de oxigênio

Nesta semana, os vereadores Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria, ambos do PSB, juntamente com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o provedor do Hospital de Caridade, Jair Gabricho, estiveram na Assembleia Legislativa, junto ao deputado estadual Rafael Zimbaldi do PSB, onde foram solicitar uma verba para uma usina de oxigênio.

O deputado se comprometeu em ajudar com uma verba de R$ 500 mil para a usina de oxigênio do Hospital e também na liberação de um crédito especial junto ao Desenvolve São Paulo para a instalação de energia solar no hospital da cidade.