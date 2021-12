Sicredi espera arrecadar 150 toneladas com a Árvore Solidária

A Campanha Árvore Solidária começou na segunda quinzena de novembro nas 112 agências da Sicredi União PR/SP nas regiões Norte e Noroeste do Paraná, Centro e Centro Leste paulista, visando arrecadar 150 toneladas de alimentos e outros itens. Apenas em Vargem Grande do Sul, o objetivo é angariar uma tonelada e meia de alimentos, sendo 500kg a mais que no ano passado.

Segundo a gerente Daniela Muraroli, famílias carentes serão atendidas com o que for reunido na iniciativa. “Já arrecadamos 400 kg de abobrinha, onde já entregamos para 94 famílias beneficiadas, 34 funcionários e ainda para as refeições da Apae (Associação de Pais e Amigos do Excepcionais)”, contou.

Até 10 de dezembro, em todas as cidades, associados da cooperativa de crédito e a comunidade poderão doar alimentos não perecíveis, produtos de higiene, fraldas geriátricas e brinquedos.

Cada agência decide em conjunto com a entidade contemplada o tipo de produto arrecadado, mas a maioria será de alimentos. No ano passado, as arrecadações equivaleram a mais de 8.500 cestas básicas, que foram destinadas a pessoas de baixa renda.

Em vez de bolas e enfeites natalinos, as árvores são montadas com as próprias doações, como arroz, feijão, farinha, alimentos em conserva e panetones. Participam da campanha as 25 agências da Regional Maringá, 19 agências da Regional Noroeste, 19 da Regional Norte, 21 do Centro Leste Paulista e 19 do Centro Paulista.

Esta será a 12ª edição da campanha, que começou em 2010 em Paranavaí e foi ampliada para todas as agências. No ano passado, foram arrecadadas 126 toneladas de alimentos destinadas a 220 instituições. A campanha, além de ajudar a comunidade, vai ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), do qual a Sicredi União PR/SP é signatária. Na região Centro Leste Paulista, agências participantes estão empenhadas na arrecadação e as árvores já começaram a tomar forma, com destaque para algumas cidades da regional.

Região

Na cidade de Divinolândia, a agência arrecadará cestas básicas – somente com alimentos. De acordo com Norma Lilia Andreghetto Marin, gerente local, em 2020 foram angariadas 40 cestas básicas. “Estamos trabalhando para arrecadar umas 60 cestas em 2021”, afirmou. Naquela cidade, as doações serão feitas para as famílias carentes cadastradas na Assistência Social e Conselho Tutelar da Prefeitura de Divinolândia.

Em São Sebastião da Grama, a campanha arrecadará cestas básicas contendo arroz, açúcar, sal, óleo, feijão, farinha de trigo, macarrão espaguete, extrato de tomate, sardinha, farinha de milho, café, fubá, bolacha e panetones, além de brinquedos, que serão doados conforme a quantidade de crianças de cada família.

Naquela cidade, a estimativa é de angariar 30 cestas básicas, que serão acompanhadas de 30 panetones e brinquedos. Também estão sendo recebidos alimentos avulsos para montar as cestas. Por lá, foi solicitado ao Fundo Social do município o levantamento de 30 famílias carentes para que sejam feitas as entregas das cestas, panetones e brinquedos.