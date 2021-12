A coluna Momento Pet dessa semana tem muito amor envolvido. A estrela dessa semana é a fofíssima Zara, uma cachorra da raça pit bull que é só brincadeiras e carinho com a família de Sueli Aparecida Ferreira.

“Minha menina Zara”, como é chamada carinhosamente por Sueli chegou ainda pequeninha, há 4 anos. “Quando era bebê, sonhava latindo”, contou Sueli, que não mede esforços e cuidados com Zara. “Ela é minha filha de quatro patas. Todos os dias ela me faz feliz”, disse.

Zara toma café da manhã, almoça e janta com ração de qualidade. “E de noite, colocamos ela para dormir com suas cobertas, que são lavadas frequentemente”, explicou. “E às vezes, pela manhã, está no quintal com a coberta arrastando no chão”, contou Sueli.

