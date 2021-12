Débora Servilheri se destaca no ciclismo

O ciclismo sempre foi um esporte bastante praticado em Vargem Grande do Sul. A modalidade atrai por ser bastante versátil. É possível praticar em grupos, sozinho, fazer passeios mais longos e além da diversão, é um excelente exercício físico. A versatilidade também é encontrada para quem decide levar o esporte mais a sério e ingressar em torneios e competições.

Vargem também é conhecida por ter vários ciclistas que se destacam em competições, especialmente mountain bike. Um deles é David Servilheri, que segue disputando provas e somando bons resultados. Mas ele não é o único da família que vem subindo ao pódio. Há alguns anos, sua irmã Débora, passou a competir e a conquistar bons resultados.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Débora, que tem 42 anos, comentou que o ciclismo sempre esteve presente na sua vida. “Meu pai Hélio tem bicicletaria desde quando eu tinha uns quatro anos. Então, desde novinha, eu já andava de bicicleta”, recordou.

“Como eu andava com bastante frequência e sem finalidade, um dia resolvi ver como eu me sairia numa competição”, afirmou. Ela começou a competir no final de 2017. “Nessa época, meu irmão David já competia. Ele me serviu de inspiração e me incentiva bastante”, comentou.

Na primeira, em Divinolândia, Débora enfrentou logo de cara um percurso muito pesado, em etapa do Campeonato Open de Mtb Unifae. Ainda assim, ela conseguiu conquistar o segundo lugar. Feliz com um bom desempenho em sua primeira prova, Débora decidiu seguir nos torneios. “Desde então, já participei de mais de 13 competições e em 10 delas consegui bons resultados, de primeiro a quinto lugar”, disse.

Para seguir competindo, Débora precisa conciliar o trabalho com os treinamentos. “Hoje em dia, meu treinamento é basicamente dois dias de reforço muscular na academia, dois treinos intensos de 1h30 durante a semana e dois mais longos nos finais de semana”, explicou.

Com a melhora da pandemia da Covid-19, os torneios voltaram a ser disputados. Em novembro, Débora participou de uma competição em São Sebastião da Grama. Mesmo estando com problemas musculares, consegui chegar em terceiro lugar geral, numa prova dura e bem disputada”, afirmou.

Assim como Débora, muitas mulheres pedalam em Vargem e podem estar imaginando como sairiam em um torneio. “O conselho que eu posso dar às meninas que vão começar a pedalar e competir é que sempre faça o seu melhor, sem se preocupar com a opinião dos outros. Dê o melhor de você pra você mesma, não para impressionar outras pessoas. E tenha sempre muito foco”, aconselhou.

Apesar do ciclismo ter tantos adeptos em Vargem e atletas indo bem nas competições, eles ainda precisam de mais apoio. Especialmente do poder público. “Eu queria dizer também que esse esporte está crescendo bastante em Vargem Grande. Temos meu irmão David, que já compete e outros meninos e meninas que começaram e são muito bons. Mas infelizmente, não temos nenhum apoio para representar nossa cidade igual outros atletas de cidades vizinhas têm de suas prefeituras. É um esporte que está crescendo e deveria ser respeitado como tal”, finalizou.

Fotos: Arquivo Pessoal