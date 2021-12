Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Sebastião Antônio de Carvalho, aos 76 anos de idade, no dia 28 de novembro. Deixou a esposa Vilma Brum de Carvalho; as filhas Roselene e Dayana; o genro Raphael; e as netas Karina, Joyce e Sophia. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Sebastião Pinto Ribeiro, conhecido por Tiãozinho, aos 74 anos de idade, no dia 01 de dezembro. Deixa os filhos Franscini, Welinton e Patrik; a nora Andreza; o genro Bruno; os netos Kaiane e Enzo e irmãos. Foi sepultado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Margarida Joana da Silva Ruiz, aos 63 anos de idade, no dia 28 de novembro. Deixa o marido Ivo Ruiz; os filhos Luciane e Fábio; a nora Patrícia; os netos Rafaela, Fernando e Patrícia Helena; os irmãos Fernando, Tereza e Pedra e sobrinhos. Foi sepultada no dia 29, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Renato Barticioti, aos 76 anos de idade, no dia 29 de novembro. Deixa a esposa Maria Regina Barticioti; as filhas Adriana e Fabiana; os genros Pedro e Raphael; os netos Caio, Maria Vitória e Gabriel Renato; os irmãos Laércio, Vera e Lourdes; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 29, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Letícia de Oliveira Catabriga, aos 31 anos de idade, no dia 29 de novembro. Deixa os pais Joana Darc Gomes 0liveira e Edmar Roque; o marido Diogo Piva Catabriga; os filhos Raissa de 15 anos e Hadassa de 8 anos; os irmãos Maria Helena, Jonas, Felipe, Otávio, Luís Otávio e Ruan; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 30, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Letícia Maria Anastácio Rodrigues, aos 31 anos de idade, no dia 30 de novembro. Deixa o pai Izair Anastácio; o marido Lucas Rodrigues; os filhos João Lucas de 7 anos e Davi Henrique de 5 anos; os irmãos Renata e Alex; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 30, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Antônio Siqueira, conhecido por João Paulista, aos 92 anos de idade, no dia 28 de novembro. Era viúvo de Darci Cristóvan Siqueira; deixa os filhos Sandra, José Antônio, Carlos Roberto, Antônio Fernando, Maria e Marcos; os genros José Henrique e Geraldo Daniel; as noras Lucemar e Sirley; os netos Camila, Henrique, Luciana, Ricardo, Tais, Laís, Gisela, Maria Estela, José Márcio, Carlos Roberto Júnior, Roberta, Gabriel e Ramires; e os bisnetos Guilherme, Gabriela, Isabela, João Vitor, Vitória, Jorge, Pedro e Lara; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 29, no Cemitério da Saudade.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Faleceu João Antônio Siqueira, conhecido por João Paulista, aos 92 anos de idade, no dia 28 de novembro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Letícia de Oliveira Catabriga aos 31 anos de idade, no dia 29 de novembro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Renato Barticioti aos 76 anos de idade, no dia 29 de novembro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Sebastião Pinto Ribeiro conhecido por Tiãozinho, aos 74 anos de idade, no dia 01 de dezembro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Letícia Maria Anastácio Rodrigues aos 31 anos de idade, no dia 30 de novembro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Margarida Joana da Silva Ruiz aos 63 anos de idade, no dia 28 de novembro. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Sebastião Antônio de Carvalho aos 76 anos de idade, no dia 28 de novembro. Foto: Arquivo Pessoal

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Luiz Carlos Lamberti, aos 53 anos de idade, no dia 28 de novembro. Deixa a mãe Zanira Cavalhar Martins; a esposa Jorgina Aparecida C. Lamberti; os filhos Laisa, Wallace e Allisson e netos. Foi sepultado no dia 28, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Shirley Aparecida Lourenço, aos 60 anos de idade, no dia 01 de dezembro. Deixa os filhos Daniela e Júlio Cesar; os netos Bárbara e Perseu Miguel. Foi sepultada no dia 01, no Cemitério Municipal de Casa Branca.