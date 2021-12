O último bazar solidário da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem será realizado no mês de dezembro. Com peças a partir de R$ 2,00, o bazar acontecerá no dia 11 de dezembro, das 8h30 às 15h na rua São Jorge, nº 70, no Jardim São Luís.

Venha prestigiar e colaborar com as ações sociais desenvolvidas pelo grupo.