Vândalo quebra lixeiras da Praça da Matriz e é pego em flagrante

Após diversos casos de furtos e depredações em bens públicos noticiados pela Gazeta nas últimas semanas, um rapaz foi preso em flagrante por vandalismo. O caso ocorreu no dia 25, quando o homem foi flagrado após destruir patrimônio público em Vargem Grande do Sul. Ele foi pego pela Guarda Civil Municipal (GCM) enquanto quebrava lixeiras da Praça Capitão João Pinto Fontão, no Centro.

Na ocasião, de acordo com o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, o rapaz danificou seis lixeiras e ameaçou um funcionário da prefeitura. “Ele foi autuado em flagrante por crimes de danos qualificado e ameaça. Foi recolhido à Cadeia de São João da Boa Vista, porém foi solto no mesmo dia na audiência de custódia”, disse.

Vandalismo em Vargem

Conforme informações da Guarda Civil Municipal, os locais que mais sofrem com vandalismo são escolas, creches, Unidades de Saúde, praças, banheiros públicos, como o da rodoviária, entre outros.

“Os bens que sofrem mais vandalismos são: vidros, lixeiras, grades, placas de sinalização, bancos, torneiras e até mudas de árvores plantadas. Outro bem público que sofre com os atos de vandalismos são as sinalizações de trânsito, que além dos prejuízos para reposição do que foi danificado, podem ocorrer acidentes de trânsito, deixando vítimas graves, por falta de sinalização na via”, informou.

Além disso, recentemente também foram furtadas telhas de zinco do Cemitério Parque das Acácias e até parte da manta impermeabilizante do Aterro Sanitário.

À Gazeta de Vargem Grande, foi pontuado que a Guarda Civil Municipal atua dia e noite realizando rondas constantes em locais públicos para evitar e dificultar as ações de danos ou depredação dos patrimônios públicos. “Essas ações diminuem muito os casos de dano ao patrimônio público em nossa cidade, mas ainda sim é atendido esse tipo de ocorrência”, disse.

Segundo o informado, a GCM e a Polícia Militar atendem várias ocorrências de danos ao patrimônio público, além do registro de Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, onde outro fato lamentável é o furto do patrimônio público.

“Os prejuízos aos cofres públicos são imensos, porque além do valor do material danificado que é substituído, existe ainda a disposição da mão de obra, verba essa que poderia ser investida para aquisição ou construção de outros bens de uso da coletividade, proporcionando bem estar da população”, relatou.

Causar danos ou depredação ao patrimônio público é crime previsto no artigo 163 do Código Penal, sob pena que pode ir de seis meses a um ano de prisão ou o pagamento de uma multa.