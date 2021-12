Desde junho, Vargem não registra casos de dengue

Durante todo o ano de 2021, 60 pessoas foram confirmadas com dengue em Vargem Grande do Sul. O último caso foi notificado em junho e, desde então, a cidade obteve uma trégua da doença.

De acordo com a Prefeitura Municipal, em janeiro foram registrados dois casos e, em fevereiro, apenas uma pessoa contraiu a doença. Em março, cinco pessoas testaram positivo e, em abril, a cidade marcou 24 novos casos de dengue.

Em maio, 20 pessoas contraíram a doença e, em junho, oito moradores tiveram dengue, totalizando as 60 registradas este ano. Felizmente, em agosto, setembro, outubro, novembro e, até quinta-feira, dia 2, nenhum novo caso foi confirmado.

De acordo com o informado, a Vigilância Epidemiológica está realizando a Avaliação de Densidade Larvária (ADL), que tem como objetivo principal avaliar os níveis de infestação do mosquito Aedes aegypti de várias áreas do município. “Baseado nesses dados, serão tomadas as medidas estratégicas necessárias para combater o vetor. Cada Unidade de Saúde está realizando levantamento na sua área de abrangência destacando os problemas e lugares de risco, para que possamos encaminhar aos setores responsáveis para as devidas providências e sabermos o potencial de risco de cada região do município”, informou a prefeitura.

Mutirões

A previsão, segundo o relatado, é para que mutirões e arrastões sejam realizados no início do próximo ano. “O período do verão onde é mais propício à proliferação do mosquito Aedes aegypti por causa das chuvas e, consequentemente, é a época de maior risco de infecção por essas doenças”, disse.

A prefeitura pontuou que no combate ao mosquito é necessária a colaboração de todos, pois muitas vezes os criadouros estão dentro das residências. “Por isso a atenção aos detalhes de lugares que possa acumular água passa a ser muito importante para o controle do mosquito”, disse.

Para contribuir com a diminuição da proliferação do mosquito, foi aconselhado que os moradores retirem água dos pratos de plantas, coloquem garrafas vazias de cabeça para baixo, tampem tonéis, depósitos de água, caixas d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água, instalem telas de proteção em janelas e portas, afastando o mosquito de ambientes internos e usem repelentes de inseto adequado a cada faixa etária.

Últimos anos

É possível notar uma queda considerável nos números de casos positivos entre 2019, 2020 e 2021. Em 2020, por exemplo, a cidade chegou a 60 casos ainda em abril e, durante todo o ano, de acordo com a Saúde, 208 casos positivos foram registrados, sendo apenas oito casos confirmados de agosto a dezembro.

Já em 2019, a cidade sofreu uma forte epidemia e registrou 436 casos de dengue, chegando a marca de 200 casos ainda em maio, onde o último caso confirmado foi no mês de julho.