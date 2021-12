Lagarto grudado em piche foi resgatado em Mococa

A Polícia Militar Ambiental resgatou, na segunda-feira, dia 29, um lagarto que estava grudado na massa asfáltica derramada por um tanque de transporte de piche, em Mococa.

O caso foi denunciado após a veiculação de um vídeo nas redes sociais. O vídeo mostrava um lagarto Teiú (Tupinambis merianae) grudado na massa asfáltica de um tanque de transporte de piche que estava em um terreno. No local, houve o derramamento e, devido ao calor, o piche derreteu e fez com que o réptil ficasse grudado, além de ocasionar a morte de outros dois lagartos.

A equipe dos cabos Vanderlei e Elias foi ao local e conseguiu retirar um lagarto da massa asfáltica. Por ser um animal silvestre e por não apresentar ferimentos, ele foi reintroduzido à natureza. Embora os policiais não tenham flagrado os dois lagartos mortos, o cenário descrito no vídeo foi o suficiente para a adoção de medidas de responsabilização na seara administrativa em desfavor da empresa responsável pelo tanque de piche.

Foi elaborado um Auto de Infração Ambiental (AIA) no valor de R$ 15 mil pelo crime de maus tratos a animais silvestres, agravado pela morte combinado com atividade potencialmente poluidora.

Com relação às providências penais, caberá a remessa do expediente para a Polícia Civil da área dos fatos e à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), órgão competente, para a devida apreciação quanto a adoção de responsabilização sobre maus tratos e atividade potencialmente poluidora.

Fotos: Polícia Militar Ambiental