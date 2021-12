Melhores alunos da rede pública ganham bolsa de estudos

Desenvolvido há sete anos em Vargem Grande do Sul, o concurso Melhor Aluno da Escola Pública, uma parceria entre Rotary CLub, Unifeob e Anglo São João premiou cinco jovens estudantes com bolsas de estudos. A festiva de premiação foi realizada pelo Rotary Club no último dia 7, no salão de festas do Centro Pastoral São Benedito.

A iniciativa oferece uma bolsa de estudo completa para o ensino médio no Anglo, em São João da Boa Vista, a um aluno que esteja concluindo o ensino fundamental em uma das escolas públicas de Vargem. Já o estudante que esteja concluindo o ensino médio, concorre a uma bolsa integral em qualquer curso oferecido pela Unifeob. Além dos alunos de Vargem, receberam os prêmios estudantes de Casa Branca e Itobi. Todos os vencedores ainda recebram R$ 200,00 em uma conta poupança no Sicredi.

Os alunos vargengrandenses também foram premiados com bolsa de um ano de estudos na Wizard Idiomas. O estudante de Vargem que vai ingressar no ensino médio recebeu também da Gabriel Turismo, o trasporte para a cidade vizinha.

Melhores alunos

O vargengrandense Luís Gustavo Verri, 15 anos, aluno da Escola Estadual Gilberto Giraldi, foi contemplado com a bolsa para cursar o Ensino Médio no Anglo São João.

Pelo segundo ano consecutivo, a Escola Estadual Alexandre Fleming, de Vargem, teve um aluno premiado com bolsas de estudo na Unifeob. Dessa vez, o estudante vencedor foi Gustavo da Silva Sorato, de 18 anos. Ele escolheu o curso de engenharia mecânica oferecido pela Unifeob.

Ladislau Moraes de Oliveira Neto, 15 anos, aluno da Escola Estadual Professor Vicente Paulo Zancheta, de Venda Branca, bairro de Casa Branca, ganhou bolsa para o ensino médio no Anglo São João. Essa é a quarta vez seguida que a escola tem um de seus alunos premiado.

Também de Casa Branca, Luiz Henrique Freitas Leal, 17 anos, aluno da E.E. Francisco Eugênio de Lima, ganhou a bolsa da Unifeob. Ele comentou que ainda não decidiu entre os cursos de ciência da computação e engenharia agronômica.

De Itobi, a ganhadora foi Maria Luiza Cariati, de 17 anos, aluna da Escola Estadual Professora Rita de Macedo Barreto. Entre os cursos oferecidos pela Unifeob, ela optou pelo de engenharia de produção.