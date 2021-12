Gente e Fatos

A jornalista Fernanda Gonçalves Expósito brinda a chegada dos seus 22 anos na terça-feira, dia 7, quando recebe as felicitações dos pais Mara e Fernando, das irmãs Rafaela, Marcela, Maria Victória e Maria Fernanda, do namorado Tabajara e da sobrinha Gabriela. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Júlia Ferrari Milan, estudante do Colégio Anglo, estreia a nova idade nesta segunda-feira, dia 6, recebendo os parabéns dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Heitor Garcia Costa comemora seu 6º aniversário na terça-feira, dia 7, quando recebe os paparicos dos pais Fábio e Priscila, dos irmãos Fábio e Helena, dos avós Maria, Izildinha e Abel. Foto: Arquivo Pessoal

A digital influencer e criadora de conteúdo digital Gabriele Fernandes dos Santos estreia a nova idade na terça-feira, dia 7, quando recebe os parabéns de familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

A professora Letícia Aparecida Asnaldo comemora seu aniversário na quinta-feira, dia 9, quando recebe os parabéns dos pais Ana e Luís, dos irmãos Jéssica e Luís Gabriel, do sobrinho Heitor, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Neste domingo, dia 5, Pedro Ligabue Queiroz completa dois aninhos e recebe os mimos e paparicos dos pais Lígia e Rafael, dos avós Fátima, Tadeu, Marlene e Samuel, dos tios Fernando, Aline, Helena, Sara e Fernanda, dos primos Diego, Lucca e Francisco, dos padrinhos Marcela e Rafael Cacholla e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Na quarta-feira, dia 8, Ellen Teixeira troca de idade e recebe os parabéns dos pais Rosa e Fred, da irmã Caroline e do noivo Rodrigo. Foto: Arquivo Pessoal

O vigilante Iago Donato da Silveira troca de idade na sexta-feira, dia 10, quando recebe as felicitações da esposa Letícia e da filha Maria Isabelli, juntas na foto, da mãe, da afilhada Marina, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Rafael Gadiani de Moraes soprou sua 2ª velinha na segunda-feira, dia 29, quando foi o centro das atenções dos pais Suece e Renato, do irmão Vinícius e dos avós Celso, Suzete e Fátima. Foto: Arquivo Pessoal

A recepcionista Tânia Aparecida Alayon celebra a chegada dos seus 43 anos na quarta-feira, dia 8, quando recebe os cumprimentos do marido Arthur, de toda a família e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Em São Paulo, a gerente sênior de impostos da KPMG Juliana Brochado aniversariou no dia 28, quando recebeu o abraço do namorado Filipe, familiares e de seus amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Residindo na Itália, Clarissa Stocco soprou mais uma velinha no último dia 23, quando recebeu os mimos dos pais Marina e Nicola, dos avós Adélia e Roberto, dos tios e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Em Piracicaba onde reside, a fisioterapeuta Amanda Cassiano Cossi Cavalheiro comemora neste sábado, dia 4, seu aniversário e recebe as felicitações do marido Pedro, do filho Pedro, dos pais Sandro e Zilda, do irmão Henrique e família. Foto: Arquivo Pessoal

A princesinha Analy Franco comemorou seu aniversário no dia 1º, quando recebeu o abraço especial dos pais Lília e Fernando e dos irmãos Patrick e Emily. Foto: Arquivo Pessoal

O professor de educação física Caíque Fernandes da Silva brinda a mudança de idade neste sábado, dia 4, recebendo o carinho da filha Helena, com quem divide a foto, dos pais Cícero e Lúcia e familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Roberta Carvalho comemora seu 29º aniversário neste domingo, dia 5. A frente das felicitações está os pais Sílvia e Carlos, a irmã Renata, os sobrinhos Henrique e Gabriel, os clientes e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Valdirene de Paula Emílio celebra a mudança de idade na quinta-feira, dia 9. A filha Carol, a irmã Eli, familiares e amigos estão à frente dos cumprimentos. Foto: Arquivo Pessoal

Na terça-feira, dia 30, a deputada federal Luiza Erundina comemorou seu aniversário. De Vargem, seguiram as felicitações dos eleitores e do amigo e vereador Paulinho da Prefeitura. Foto: Arquivo Pessoal

Yago Santos e Mariane Jorge se casaram

A fisioterapeuta Mariane Jorge e o consultor de vendas Yago da Silva Santos se casaram no último sábado, dia 27. A cerimônia foi celebrada na capela de São Bento na fazenda Casarão São Bento pelo padre Carlos Eduardo Dóbies, em seguida o casal seguiu em viagem de lua de mel para a praia dos Carneiros em Pernambuco. Mariane é filha de Laércio Jorge da Cunha e Maria Regina Marusso Jorge, e Yago é filho de Valdelicio da Silva Santos e Maria Aparecida Polier de Jesus Santos. Fotos: Falcão Foto & Arte

Batizado de Ana A. Barbieri

Ana Aliende Barbieri, filha de Helena e Jeferson, recebeu o sacramento do batismo em cerimônia celebrada no último dia 21, pelo padre Antônio na Igreja Nossa Senhora Aparecida, tendo como padrinhos Arthur e Larissa. A cerimônia contou com a presença dos avós Catarina, Francisco e Eliana e de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Enlace de Fernanda Mizurini e Lucimar Doval

A bancária Fernanda Mizurini e o administrador Lucimar Doval se casaram no último sábado, dia 27. A cerimônia ao ar livre aconteceu em Casa Branca no sítio Refúgio dos Pássaros e foi realizada pelo celebrante Ivair, contando com a presença especial dos filhos da noiva Camila e Theo e dos filhos do noivo, Juninho e Isabella. Fernanda é filha do casal Neuza Aparecida do Amaral Mizurini e Felício Mizurini Filho, já falecido; e Lucimar é filho de Olívia Simões Doval e de Alfeu Doval, já falecido. Neste sábado, dia 4, os recém-casados embarcam em viagem de lua de mel para Maragogi. Fotos: Angelino Jr.

Casamento de Jéssica Cortezi e Vinícius Benini

A gerente de pessoa jurídica Jéssica Cortezi e o analista de logística Vinícius Alves Benini uniram-se pelos laços do matrimônio em cerimônia celebrada na sexta-feira, dia 26, pelos padres Paulo e Tiago na Igreja Matriz de Sant’Ana. Após a cerimônia, os noivos recepcionaram seus convidados no São Benedito. Em seguida, o casal seguiu em viagem em lua de mel para Maceió. Jéssica é filha de Alaor Cortezi Jorge e Sandra Maria Gonçalves Cortezi, e Vinícius é filho de Tânia Márcia Bovo Benini e Amarildo Alves Benini, já falecido. Foto: Evilei Massuco