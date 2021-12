Vereador Paulinho da Prefeitura é o único candidato à presidência da Câmara

O vereador Paulo César da Costa (PSB), o Paulinho da Prefeitura, foi o único vereador a se candidatar à presidência da Câmara nas eleições que acontecerão na próxima terça-feira, dia 7 de dezembro, última sessão ordinária do Legislativo em 2021.

As inscrições foram até ontem, sexta-feira, e além de Paulinho, se inscreveram os vereadores Maicon do Carmo Canato e Danutta de Figueiredo Rosseto, ambos do Republicano, para disputarem o cargo de vice. A futura Mesa da Câmara terá também como candidato a primeiro secretário, o vereador Celso Itaroti (PTB), que é o atual presidente do Legislativo. Para 2º secretário, se inscreveu o vereador Carlos Eduardo Scacabarozi (PSDB) e Antônio Carlos Bertoleti (PSD) se inscreveu para ser o futuro tesoureiro da Câmara Municipal.

No novo processo de composição da Mesa da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, as eleições acontecem a cada ano, ao contrário do que por décadas prevaleceu do presidente e demais membros serem eleitos para ocuparem o cargo por dois anos.

No ano passado, foram eleitos Celso Itaroti presidente, Fernando Corretor vice, Paulinho 1º secretário, Maicon Canato 2º secretário e Parafuso como tesoureiro. Eles assumiram no dia 1º de janeiro de 2021 para um mandato de um ano.

De acordo com os bastidores da política da Câmara Municipal, há um acordo entre um grupo de vereadores que vão se revezando na direção da Mesa. Assim, que o grupo formado pelo atual presidente Celso Itaroti, teria entre seus membros os vereadores Paulinho da Prefeitura, Fernando Corretor, Parafuso, Bertoleti, Célio Santamaria e Maicon.

Dado ao entrosamento desse grupo, que no ano passado o vereador mais votado, Guilherme Nicolau disputou o pleito e perdeu para Itaroti. No grupo que não consegue eleger o novo presidente da Câmara, estariam além de Guilherme Nicolau, os vereadores Serginho da Farmácia, Danuttta, Canarinho, Gláucio Santa Maria e Magalhães.

Este ano, a única novidade é que se candidataram para a vice presidência, dois candidatos, Danutta e Maicon, ambos do mesmo partido. Para se eleger, Danutta vai precisar de um dos votos do grupo dominante. Não se sabe se ela obterá este voto.

Paulinho deve assumir pela segunda vez

Aos 52 anos, Paulinho da Prefeitura deverá ocupar o cargo de presidente do Legislativo Vargengrandense pela segunda vez. Ele presidiu a Casa no ano de 2020. No seu quarto mandato de vereador, o servidor público municipal sempre conseguiu uma boa votação e se destaca por sua capacidade de conseguir verbas para o município.

Afilhado da deputada federal do Psol, a ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina, atualmente é o primeiro secretário da Câmara e sempre participou da Mesa Diretora. Também ocupa o cargo de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do atual Poder Legislativo.

Na entrevista que concedeu à Gazeta de Vargem Grande, Paulinho disse que quer fazer um mandato mais participativo entre a Câmara Municipal e a população da cidade. Também já deu início aos estudos para a comemoração dos 100 anos de instalação do município de Vargem Grande do Sul, que acontecerá no dia 24 de janeiro de 2022.

Nesta data, em 24 de janeiro de 1922, tomaram posse os primeiros vereadores do município recém emancipado, sendo eleito o primeiro presidente da Câmara Municipal, o vereador Joaquim Otávio de Andrade, o conhecido Quinzinho Otávio.

Disse também que continuará sua luta por mais verbas dos governos estadual e federal para Vargem e que como presidente de todos os vereadores, somará esforços para contribuir com o Executivo, aprovando as leis que foram enviadas pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e que forem do interesse do município.