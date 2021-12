Lombo trançado natalino da Denyse Balarin

A chef de cozinha Denyse Balarin escreveu especialmente para a Guia de Compras de Natal 2021 da Gazeta de Vargem Grande, a receita desse delicioso prato natalino.

A receita não saiu na edição impressa do Guia que circula neste final de semana, mas para atender a todos os nosso leitores, ela está sendo editada nas nossas mídias digitais.

Agradecemos a Denyse Balarin, e também a todos os nossos colaboradores que nos enviaram suas receitas, tornando o Natal de todos os leitores mais saboroso e fraterno este ano.

Ingredientes

1 lombo em peça (aproximadamente 3 kg), 2 xícaras de vinho tinto seco, suco de 2 limões, 2 xícaras de suco de abacaxi concentrado, fatias de bacon, ameixas pretas sem caroço, fatias de abacaxi, sal e pimenta a gosto, manteiga e páprica para “pincelar”, 1 colher de farinha de trigo e 1 xícara de água

Modo de preparo

Corte o lombo em 3 partes sem separá-las em uma das extremidades. Tempere com o sal, a pimenta, o vinho, o limão e o suco e deixe nos temperos por no mínimo 2 horas. Em um refratário untado, trance o lombo e prenda as pontas com cordão ou palito. Distribua as ameixas, o bacon e o abacaxi entre as aberturas das tranças. Cubra com papel alumínio e leve ao forno por no mínimo 1 hora (180° C). Retire o papel, passe margarina e páprica defumada sobre o lombo. Volte ao forno e vá regando com os temperos até que fique dourado e macio. Quando estiver pronto, retire os temperos e leve-os ao fogo com a água e a farinha de trigo, mexendo até engrossar. Sirva com o lombo.