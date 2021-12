Comércio aberto

O decreto assinado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e publicado no dia 30 de novembro, determina os horários de abertura do comércio neste mês, visando as festas de final de ano. Desde o dia 1º, as lojas já podem abrir até as 22h durante a semana. Aos sábados e domingos, das 8h30 às18h30 e nos dias 24 e 31, das 8h30 às 18h.

Mais segurança

A prefeitura oficializou a compra de equipamentos para o videomonitoramento de toda orla da Barragem Eduíno Sbardelini e Bosque Municipal.

Investigações internas

Saiu no Jornal Oficial do Município de 30 de novembro sete portarias instaurando processos administrativos e sindicâncias internas que vão apurar conduta de servidores e possíveis falhas de procedimento em diversos departamentos.

Turismo

O Conselho Municipal do Turismo (Comtur) lançou sua página no Facebook, onde irá divulgar ações e projetos que visam incentivar essa importante ferramenta de desenvolvimento econômico. De acordo com o conselho, o potencial turístico de Vargem é baseado no turismo de eventos, religioso, econômico, histórico e de espaços físicos. Uma das metas é a obtenção do selo de Município de Interesse Turístico, pelo governo do Estado, o que garantiria acesso a recursos e programas direcionados para esta área.