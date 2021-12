Momento de celebrar

Em 2020, quando todos se preparavam para o Natal daquele ano, o sentimento era o de que o pior da pandemia da Covid-19 já tinha passado. No entanto, os meses que se sucederam mostraram como ainda seria doloroso o processo de vencer a doença. A vacinação teve início em fevereiro em Vargem, mas a cidade enfrentou seu pior momento em junho, quando dezenas de pessoas faleceram em decorrência da Covid-19 e quando o comércio vivia seus dias de maior restrição.

A esperança voltou a se acender no segundo semestre, quando a vacinação da população atingiu bons índices, o número de pacientes foi diminuindo ao ponto que nesta terça-feira, dia 7, não havia nenhum caso ativo em Vargem, nenhum paciente internado em enfermaria com a Covid-19, nenhum morador sendo assistido em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ou sequer aguardando resultado de exames.

Enfim, notícias bastante positivas na área da saúde, na preservação da vida, no cuidado com o próximo. Assim, a pandemia vem perdendo forças. O que não significa que a população deve diminuir os cuidados, afinal a nova variante ômicron vem causando o aumento de casos em diversos países, especialmente onde a cobertura vacinal não é tão ampla quanto a do Brasil.

Porém, a medicina aprendeu a identificar a Covid-19, definiu os protocolos de atendimento a serem seguidos, a chegada da vacina vem diminuindo o número e a gravidade dos casos, o que permitiu a reabertura da economia, da retomada de atividades de produção e finalmente, há também uma esperança que a crise econômica e a social causadas pela pandemia também estejam começando a retroceder.

Isso tudo chegando próximo ao Natal aumenta ainda mais a sensação de que finalmente será possível celebrar esta festa tão importante, um momento de exaltar a vida e a chegada de Deus Menino com as pessoas queridas, com amigos, com a família.

Se em 2020 foi muito importante celebrar o Natal sob a perspectiva do quanto o dom da vida é importante, em 2021, a celebração desta data será sob o sentimento de superação, de vitória, de saúde e de união.

Nesse espírito de celebração, a Gazeta de Vargem circula mais uma vez seu Guia de Natal, uma tradição de mais de duas décadas, que busca oferecer não apenas sugestões de presentes, dicas de moda, receitas para incrementar a ceia, mas também para espalhar o clima de Natal, tão necessário nos dias de hoje. Boa leitura a todos.