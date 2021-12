Equipe Hwarang-do disputou o Brasileiro de Taekwondo 2021

A equipe Hwarang-do esteve na cidade do Rio de Janeiro para disputar o Super Campeonato Brasileiro pela Confederação Brasileira de Taekwondo, entre os dias 24 e 28 de novembro.

O mestre Carlos Xavier disse que nesta edição, a equipe contou com quatro atletas de Vargem Grande do Sul defendendo a cidade e o estado de São Paulo. Entre estes lutadores, estava o professor Ricardo Ramos, que além de competidor, foi um dos técnicos da Seleção Paulista 2021.

A preparação para este grande evento, conforme o informado por Carlos, começou há vários meses, quando os atletas já treinavam para o campeonato paulista, que deu vaga para o torneio nacional. Durante o cronograma preparatório, os atletas participaram de vários intercâmbios com outras equipes, com atletas e técnicos da região, que buscavam o mesmo objetivo: o título de campeão brasileiro.

Segundo observou Carlos, em um destes intercâmbios, a equipe Hwarang-do teve o privilégio de treinar com a técnica da Seleção Brasileira, Carmem Carolina, que foi a primeira mulher a lutar nas Olimpíadas nesta modalidade.

No Rio

No dia 24 aconteceram os credenciamentos dos atletas do estado de São Paulo e no mesmo dia Luísa Ranzani e Eduardo Idesti passaram pela pesagem, superando esta primeira etapa. No dia 25, foi a pesagem do Hotton Passareli, com mais uma vitória contra a balança.

Ainda no dia 25, a primeira a entrar em quadra foi Luísa Ranzani, que fez uma luta muita acirrada com a atleta do São Paulo, que terminou como vice-campeã do evento. Luísa acabou sendo derrotada e não avançando para as quartas de finais.

Logo em seguida, o atleta Eduardo Idesti, em sua primeira luta, enfrentou o representante do Distrito Federal, vencendo e avançando para as quartas de finais. Já na luta da medalha, Eduardo enfrentou o 1º do ranking de sua categoria. Foi uma luta muito boa, mas o atleta vargengrandense acabou sendo derrotado e não avançando para as finais de sua categoria.

No dia 26 foi a vez do atleta Hotton fazer sua estreia em eventos nacionais. Sua primeira luta foi contra um atleta de Pernambuco. Hotton fez grande atuação e conquistou a vitória, passando para as quartas de finais. Na segunda luta, o atleta também enfrentou o 1º do ranking nacional de sua categoria e foi muito bem, mas acabou caindo em cima do braço e não conseguiu terminar o combate por conta da lesão. Atualmente, conforme o informado, o atleta passa bem e está se recuperando.

No terceiro dia do evento, dia 27, a equipe Hwarang-do não teve combates dos atletas de Vargem. Contudo, o professor Ricardo Ramos realizou a sua pesagem e atuou como técnico da Seleção Paulista.

Ricardo Ramos conquista medalha de ouro

Ricardo Ramos conquistou a medalha de ouro. Foto: Hwarang-do

No último dia do Campeonato Brasileiro, dia 28, foi a vez do técnico Ricardo Ramos, que também é professor voluntário do Projeto Social do Clube XXI de Abril e professor no programa competição no CT da Equipe Hwarang do, entrar em quadra. Essa foi uma chave muito difícil, na qual ele teria que fazer quatro lutas para chegar ao lugar mais alto do pódio.

Na primeira luta contra o atleta de Goiás, Ricardo teve uma ótima performance, venceu e avançou para as quartas de final. Ele enfrentou o atleta da Paraíba, o segundo do ranking nacional em sua categoria. Essa foi uma luta muito acirrada com vitória de Rick, que avançou para a semifinal, já garantindo uma medalha para Vargem.

Nesta fase, ele enfrentou um atleta altamente experiente, mas muito focado no título de Campeão Brasileiro de 2021, Rick entrou em quadra determinado e assim fez a diferença, venceu e avançou para final de sua categoria.

Enquanto aguardava a final, ele recebeu a notícia de que o seu adversário não iria lutar por conta de uma lesão e, com isso, Ricardo ficou com o título de Bicampeão Brasileiro. Ele já havia vencido o nacional em 2019.

O técnico e atleta Rick elogiou o comprometimento de todos os lutadores de Vargem Grande do Sul, que ficaram entre os seis melhores de suas categorias. “Quero parabenizar os atletas que se dedicaram dia a dia e deram o seu melhor nos treinamentos e principalmente em quadra. Muitos tentam chegar a um Campeonato Brasileiro, porém poucos conseguem, vocês chegaram e desta vez como se diz ‘bateu na trave’ a medalha. Vamos seguir trabalhando e seguindo um passo de cada vez. Assim, podem ter certeza que a hora de vocês vai chegar. Estamos muito orgulhosos de cada um de vocês”, disse.

Rick ainda pontuou que não se pode esquecer das pessoas que fizeram esse momento possível. “O mestre Carlos Xavier que não mediu esforços para que os atletas estivessem presentes neste evento. Esposas e pais que se dedicaram para que todos chegassem na sua melhor forma”, agradeceu.

“Deixamos o nosso muito obrigado pelo apoio da prefeitura de Vargem Grande do Sul, em nome do Prefeito Municipal Amarildo Duzi Moraes (PSDB), e o Departamento Municipal de Esportes, em nome de Luís Carlos, que também não mediram esforços para nossa viagem e inscrição do evento. E todos que ajudaram para fazer possível nossa participação em mais este torneio. Essa conquista não é só dos atletas, mas sim de toda equipe Hwarang-do vargengrandense, que apoiou e torceu pelos nossos atletas”, finalizou o treinador.