Espaço Evelyn fará mais uma ação para presentear a garotada

Os organizadores do Espaço Evelyn convidam a garotada de Vargem Grande do Sul a participarem mais uma vez de sua ação de Natal, neste ano prevista para acontecer no dia 23 de dezembro.

Mais um ano, devido a pandemia da Covid-19, o Espaço Evelyn será em formato diferente. O evento distribuirá brinquedos e doces para as crianças em situação de vulnerabilidade, no dia 23, a partir das 16h, em frente à Igreja Matriz de Sant’Ana. A ação é realizada pela Solução Eventos, do empresário Ratinho e por voluntários e colaboradores.

Conforme o informado, os organizadores estão recebendo doação de brinquedos, balas e doces no Posto Shell, na Eko Tintas e no Supermercado Novo Milênio. Os moradores que quiserem e puderem ajudar, podem levar as doações nos pontos de coleta.

Desde 2018, os voluntários realizam o Espaço Evelyn, em homenagem à Evelyn Figueiredo, filha dos empresários Helena e Amarildo, o conhecido Ratinho da Solução Eventos, que faleceu em julho daquele ano. Realizado no Dia das Crianças, o Espaço Evelyn oferece à garotada brinquedos infláveis, doces e salgados e uma série de atividades.

Assim como em 2020, o evento não pôde ser realizado por causa da Covid-19. Os organizadores, então, farão a distribuição das sacolinhas no Natal. Quem quiser colaborar, o telefone para contato é o (19) 99769-9414.