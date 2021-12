Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Durvalina de Marchi Fabiano aos 82 anos de idade, no dia 8 de dezembro. Era viúva de Benedito Francisco Fabiano; deixou os filhos Aparecida, José Luís, Antônio Carlos, Maria Inês, Marlene, Marina, Vera Lúcia, Rita de Cássia e Luís Fernando; noras; genros; os netos Leonice, Marlene, Míriam, Christiane, Vanessa, Júlia, Willian, Rafael, Gabriela, Vinícius, Jean, Anderson Filho, Gabriel, Camila, Alex, Aninha, Ana Amélia, Carolina, Daniela e Guilherme; os bisnetos Dayse, Fabíola, Isaac, Arthur, Augusto, Laís, Murilo, João Fernando, Lis Helena e Maria Eduarda e a tataraneta Manuela. Foi sepultada no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sandra Barticiotti Alves aos 57 anos de idade, no dia 6 de dezembro. Sandra era membro da Coordenação da Comissão Diocesana da Animação Bíblico Catequética e Coordenadora Catequética da Paróquia de Santana. Solteira, deixa os irmãos José Eduardo, Luiz Paulo e Márcia; as cunhadas Roseli e Silvia; e sobrinhos. Seu corpo foi velado na Capela do Centro Pastoral São Benedito e seu sepultamento foi no dia 6, no Cemitério da Saudade.

Faleceu o contador Pedro José Bucioli, aos 61 anos de idade, no dia 5 de dezembro. deixou a esposa Maria Aparecida Ferreira; filhos; o irmão José Mário; a cunhada Luzia e os sobrinhos Marcos e Sérgio. Foi sepultado no dia 5, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Donizete de OIiveira, conhecido por Doni, aos 65 anos de idade, no dia 4 de dezembro. Deixa a esposa Marilda de Lourdes Barion. Do seu primeiro casamento deixou os filhos Lucas e Leandro; e a nora Beatriz. Deixou também os irmãos José, João, Benedito e Glória e sobrinhos. Foi sepultado no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos na região

Falecimentos em Divinolândia

Faleceu Zilda Pereira Coutinho aos 70 anos de idade, no dia 6 de dezembro. Deixa o marido Aparecido Moreira de Paula; os irmãos Paulo, João, Rovilson, Jonas e Vera e sobrinhos. Foi sepultada no dia 7, no Cemitério da Saudade em Vargem Grande do Sul.

Faleceu Geraldina Ferreira Garcia. Foi sepultada no dia 28, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Oswaldo José Ribeiro. Foi sepultado no dia 8, no Cemitério Municipal de Divinolândia.

Faleceu Antônio Roberto Marques. Foi sepultado no dia 6, no Cemitério Municipal de Caconde.

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Pedro Henrique Cezário de Lima; aos 24 anos de idade, no dia 5 de dezembro. Deixa os pais Osmar Osvaldo de Lima e Rosiete Cezário da Silva de Lima; e a esposa Izabel Cristina. Foi sepultado no dia 6, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Eny Gonçalves Ramos aos 93 anos de idade, no dia 3 de dezembro. Deixa os filhos Marcos, César e Alex; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria do Carmo Martins Soares aos 63 anos de idade, no dia 9 de dezembro Deixa o marido Osmar José Soares; os filhos Carlos, Daniela e Ricardo. Foi sepultada no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Argentina Bizon Gomes, conhecida como dona Tite, aos 90 anos de idade, no dia 3 de dezembro. Foi sepultada no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Constante Mascarin no dia 9 de dezembro. Foi sepultada no dia 10 no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Gerson Roque Gonçalves aos 62 anos de idade, no dia 8 de dezembro. Foi sepultado no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

