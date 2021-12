Jovens designados para o Tiro de Guerra já têm data para apresentação

O Tiro de Guerra 02-092 de Vargem Grande do Sul comunica que todos os jovens que foram designados para o TG em 2022 devem comparecer à sede da unidade no dia 18 de janeiro de 2022, às 8h. Caso o jovem não compareça, será considerado Refratário e ficará sujeito às penas previstas na Lei de Serviço Militar.

O TG 02-092 de Vargem Grande do Sul fica à Rua Sargento Cassiano, s/nº, no Jardim Santa Marta, (anexo ao Recinto de Exposições).