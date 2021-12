Judocas da Jita Kyoei disputam o brasileiro neste sábado

Neste sábado, dia 11 de dezembro, 30 atletas do Judô Jita Kyoei estarão disputando o Campeonato Brasileiro de Judô, no Estado de SP. Realizada pela Confederação Brasileira das Ligas de Judô (CBLJ), a competição nacional será na cidade de Monte Mor e contará com competidores de todo o país.

O sensei Marco Aurélio Lodi comentou sobre o evento. “A nossa expectativa é muito grande e positiva, após quase dois anos sem competições oficiais vamos retornar disputando uma competição de alto nível. Nos preparamos bem, estamos focados e esperamos quem sabe trazer uma medalha do Campeonato Brasileiro para Vargem Grande do Sul”, comentou

O sensei pontuou que, de Vargem, segue toda a torcida para a equipe de judocas Jita Kyoei que disputarão o campeonato neste sábado.