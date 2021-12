Lojistas esperam retomar patamar de antes da pandemia

Pesquisa nacional aponta que mais consumidores irão comprar presentes neste ano

José Roberto Pereti, gerente comercial da ACI, destacou a postura positiva do comércio vargengrandense. “Estão bastante empolgados com a data. Entusiasmados mesmo”, afirmou. “Estão confiantes que repetirão ou chegarão bem próximo às vendas de 2019, antes da pandemia”, disse.

O aumento na movimentação do comércio veio já no segundo semestre, avaliou Pereti. Com as revisões do Plano São Paulo de combate à Covid-19 e os decretos municipais que foram permitindo a reabertura gradual das atividades, o gerente comentou que o setor já foi se reaquecendo.

As boas expectativas para o Natal podem ser confirmadas, conforme observou Pereti, com o comércio que fez investimentos como a renovação de estoque, na apresentação de novidades. “Isso tudo nos dá uma boa perspectiva para as vendas de Natal”, ponderou.

A ACI também buscou junto aos sindicatos, tanto o patronal, quanto o de trabalhadores, as convenções para regulamentar ao funcionamento do comércio em horários especiais, com o objetivo de atender os consumidores. Além disso, firmou parceria com a prefeitura, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, para a decoração da praça e ruas centrais, que receberam enfeites iluminados e já estão atraindo um bom número de pessoas para os locais.