Opção de ceia vegana, por Karine Valentin

Meu nome é Karine Valentim, estou me formando agora em dezembro para Chef de cozinha, em Sydney, na Austrália, sou apaixonada pela alimentação à base de plantas, pois é um universo super interessante e cheio de sabores incríveis. Estou amando explorar esse lado da culinária e poder mostrar o quanto é gostoso a alimentação não-carnívora. Insta @karinevalentim; email: kmvalentim@gmail.com

Fotos: Arquivo Pessoal

Wellington de lentilha vegano/vegetariano da Karine Valentin



Ingredientes: Para o recheio: 1/2 xícara de lentilhas, caldo de legumes para cozinhar as lentilhas, 1 colher de chá de farinha de linhaça + 2 colheres de sopa de água, 1 talo grande de salsão, picado em quadradinhos pequenos, 1 cebola roxa média picada em fatias finas, 300 gramas de cogumelos picadinhos (portobello ou paris), alho picado a gosto, 1 colher de sopa de extrato de tomate, 1 colher de sopa de shoyu, 1 colher de sopa de levedura nutricional (opcional), 1 colher de café de páprica defumada, 1/2 colher de café de cominho em pó (a gosto), 1/2 colher de chá de alho em pó. Mix de ervas finas a gosto. Massa folhada congelada vegana ou vegetariana, fica a seu critério e do que for mais fácil encontrar.

Preparo: Pré-aqueça o forno a 180º. Cozinhar as lentilhas no caldo de legumes e um pouco de sal até ficarem macias (as lentilhas não podem estar desmanchando), escorrer. Misturar a linhaça com a água e deixar ao lado. Refogar a cebola (gosto de deixar bem caramelizada), salsão, alho, colocar os temperos (páprica e cominho), acrescentar os cogumelos, pitada de sal e cozinhar até ficarem macios, acrescentar a lentilha, linhaça e todos os outros ingredientes, incluindo a levedura nutricional. Cozinhar por 5 min, provar o sal e temperos. Deixar esfriar um pouco antes de colocar na massa. Lembrar que o recheio deve ficar firme, não pode ficar líquido. Caso necessário acrescente um pouco mais de farinha de linhaça. Colocar a massa em uma bancada, eu emendei 2 folhas de massa, para que a base ficasse um pouco mais grossa. Cortar em tiras as extremidades, para fazer a trança. Colocar o recheio no centro da massa, como na foto, e ir intercalando as tiras em cima do recheio e fechar as extremidades. Ovo-Vegetarianos ou ovo-lacto-vegetarianos: pode pincelar 1 gema em cima da massa Veganos: fazer uma misturinha de água ou leite vegetal com páprica defumada e pincelar. Assar por 25-35 minutos, depende do seu forno. Deixar esfriar um pouco antes de servir para que o recheio fique firme.

Cheesecake Vegano de blueberry no copo da Karine

Ingredientes: Para a base: 130 g de amêndoas com pele crua (se quiser um gostinho diferente pode colocar tostada), 80 g de tâmaras sem caroço e 3 colheres de óleo de coco

Para o recheio: 200 g castanha de caju (deixar de molho na água fervendo por no mínimo 30-40 min, ou água fria 8 horas) colocar mais ou menos 350 ml de água, 80 ml creme de coco, 2 colheres de sopa de óleo de coco, 1 colher de sopa de suco de limão (pode colocar mais a seu gosto), 2 colh. de açúcar (opcional). mais água se necessário, essência de baunilha a seu gosto e 50g de mirtilo para a parte 2 da montagem.

Para a calda/cobertura: 2 a 3 xíc. de blueberries congeladas (depende a quantidade de calda que quer), 1 colher de sopa de açúcar mascavo ou demerara, 1 colher de sopa de suco de limão e água se necessário

Preparo: Base: Deixar de molho as tâmaras, por 10 min, para facilitar na hora de bater. Bater em um processador as amêndoas com as tâmaras até ficar uma mistura homogênea.

Recheio: Bater as castanhas com a água que você colocou de molho, no mixer ou liquidificador, misturar o creme de coco, óleo de coco, limão, essência de baunilha, bater bem até ficar um creme macio e bem cremoso. Colocar o açúcar se desejar e bater mais um pouco.

Para formar as duas camadas, separe uma parte desta mistura e acrescente as blueberries e bater mais um pouco.

Calda: Colocar em uma panela as blueberries congeladas, suco de limão e o açúcar, aquecer em fogo baixo por mais ou menos 5 min, eu costumo colocar um pouco de água 1/2 xic. mais ou menos. Não deixar na consistência de geleia, a ideia é que fique uma caldinha espessa.

Separar as taças ou copos e colocar as camadas 1º base (apertar as bordas) 2º creme branco 3º creme roxo 4º calda. Tente separar igualmente para ficar bem bonito, pois o copo é transparente. Colocar na geladeira por pelo menos 1 hora antes de servir.