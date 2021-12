Para ACI, expectativa é de vendas em alta neste Natal

O Guia de Natal da Gazeta de Vargem Grande ouviu Marcelo Terra, presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI). O empresário informou que o setor está otimista com as vendas para o Natal 2021.

Ele comentou que a equipe da ACI que tem tratado com os lojistas tem relatado que a maioria está apostando em uma procura mais intensa neste ano. “Em comparação a 2020, sentimos que o comércio já está mais aquecido”, observou. “E com certeza, a tendência é que teremos um Natal com mais movimento, bem melhor na questão de vendas do que no ano passado”, avaliou.

Em 2020, com a pandemia da Covid-19 ainda muito presente em todo mundo, as vendas de Natal, principal data do comércio brasileiro, foram bastante afetadas. Houve sim uma maior procura com relação aos meses anteriores, uma vez que a troca de presentes é algo bastante tradicional e aguardada pela população, que acaba se planejando para fazer as compras de final de ano. Porém, as vendas foram menores que o mesmo período de antes da pandemia.



Pesquisa divulgada pela Serasa analisou as vendas ocorridas entre os dias 18 a 24 de dezembro de 2020. O levantamento feito apontou que as vendas tiveram uma queda de 10,3% em comparação com o mesmo período de 2019.

Com a chegada da vacina e a imunização de boa parte da população, as atividades econômicas puderam ser retomadas. Além disso, houve também a reabertura das medidas de restrição de circulação e assim, muitos setores iniciaram um processo de normalização de produção e prestação de serviços, com o consequente aumento de consumo.

Em novembro, o estudo feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com a Offer Wise Pesquisas sobre a expectativa de vendas para a data em todo país apontou que 77% dos consumidores irão presentear neste Natal, o que representaria um retorno ao patamar pré-pandemia.

De acordo com o levantamento, estima-se que 123,7 milhões de pessoas devem ir às compras de presentes de Natal, com potencial para injetar aproximadamente R$ 68,4 bilhões na economia.