Peres e Peres vence Campeonato de Empresas do Tênis Clube

A final do Campeonato de Empresas do Tênis Clube de Vargem Grande do Sul ocorreu na sexta-feira, dia 3. A noite começou com a disputa pelo terceiro lugar. O jogo foi entre Tênis Clube/Bedim Terraplanagem e Supermercado Nako. Em uma acirrada partida, a equipe Bedim venceu por 6 a 5, conquistando o terceiro lugar do campeonato.

A final foi disputada pelas equipes das empresas Grampac e Peres e Peres Distribuidora. Em um jogo muito pegado, a equipe da Peres sagrou-se campeã, conquistando o primeiro título do Campeonato de Empresas Tênis Clube.

As demais equipes que participaram foram Revtec, O Bonzão e Auto Box Fabiano. O torneio ainda teve a empresa Óticas Paris, desclassificada por descumprimento do regulamento. O campeonato premiou também os destaques individuais.

Destaques

O título de melhor goleiro ficou para Cristiano, da Grampac. O artilheiro do torneio foi Guilherme, conhecido como Alemão, da Peres e Peres. A equipe também teve o craque do campeonato, o atleta Bertoloto.

Os três atletas se juntaram a outros dois, Ulisses, da Grampac, e Rafael, da Peres, formando assim a Seleção Destaque do Campeonato.

Fotos: Divulgação Tênis Clube