Programa Bolsa do Povo Empreendedor está com as inscrições abertas

Os interessados já podem se inscrever no programa Bolsa do Povo Empreendedor do Governo de SP, que tem como finalidade apoiar pessoas desempregadas, informais ou MEI’s a empreender em seus negócios oferecendo Bolsa-Auxílio de R$ 1.000,00 dividido em 2 parcelas de R$ 500,00.

Também será realizada capacitação para esses empresários: Curso de Empreendedorismo do Sebrae, com fundamentos de negócio para criar ou fortalecer seu empreendimento; Formalização: Orientações sobre formalização via MEI, que garante acesso a direitos como aposentadoria, salário-maternidade e auxílio-doença.

O programa conta com o apoio e orientações do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho e o Centro de Referência da Assistente Social (CRAS) da prefeitura de Vargem Grande do Sul.

O Bolsa Empreendedor foi criado para apoiar os empreendedores que se encontram entre os grupos mais afetados no período da pandemia e ajudará os autônomos informais em situação de vulnerabilidade, desempregados e Microempreendedores Individuais (MEIs). Para quem quer abrir uma MEI, ter um pequeno negócio ou se formalizar e crescer, o Bolsa Empreendedor é um excelente benefício.

Os interessados deverão ser moradores do estado de São Paulo, maiores de 18 anos, alfabetizados e desempregados ou que possuem o MEI. As inscrições seguem abertas até o dia 3 de janeiro de 2022 e podem ser realizadas através do site: www.bolsadopovo.sp.gov.br