Sensei da Bushido é aprovado em exame para 3º Dan

O sensei Daniel Garcia, coordenador do Projeto Social Bushido de Judô, prestou o exame de graduação pela Federação Paulista de Judô e foi aprovado a Sandan, faixa preta 3º Dan, na sexta-feira, dia 3. O exame aconteceu na quadra do Clube XXI de Abril em modo virtual e Daniel teve como parceira a judoca faixa marrom Maria Eduarda Fermoselli.

Daniel pontuou que foram cinco anos de carência para poder prestar o exame a 3º Dan, muitos cursos e palestras em busca da pontuação e conhecimento necessário para essa graduação importantíssima dentro do judô. “Esse ano, o exame ainda foi virtual, mas já com a presença do parceiro o que facilitou bastante na apresentação das técnicas”, disse.

O sensei agradeceu a Deus pela saúde e oportunidade de realizar mais um exame e se graduar a Sandan, de muito respeito dentro do Judô. “Agradeço a minha esposa Sandra e a todos da minha família por sempre estarem comigo me incentivando e me ajudando no que for preciso. Agradecimento aos pais e mães dos judocas, a todos da diretoria Bushido em nome do nosso presidente João Ney, obrigado por essa grande família Bushido e obrigado pela confiança em nosso trabalho”, disse.

“Agradecimentos a todos os alunos, nossos judocas, nossos atletas que torceram pelo sensei no exame. É por vocês que eu faço tudo que faço no judô. Agradecimentos ao sensei Sidney Paris, nosso delegado regional que sempre me ajuda em tudo que preciso, ao sensei Jose Sinésio Vanzella representando todos os nossos kodanshas, aos senseis Rafael e Gabriel Casagrande que estão sempre ao meu lado e me ajudaram muito nesse exame, a todos os alunos graduados que me ajudam na aula das crianças”, completou.

O sensei também agradeceu ao prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e ao diretor de esportes, Luís Carlos pela parceria no Projeto Bushido. “E um agradecimento muito especial a minha super judoca Duda, que treinou comigo fora de horário, sempre disposta a me ajudar e me ajudou muito, uma faixa marrom caindo no exame para 3º Dan com muita propriedade. Gratidão a todos, arigato gozaimasu”, finalizou.

Sensei Daniel apresentando Ju No Kata com a judoca Maria Eduarda. Fotos: Arquivo Pessoal