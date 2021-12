A GCM irá trazer a magia do Natal com o caminhão iluminado e o Papai Noel

Neste ano, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul trará a magia do Natal pelas ruas da cidade com o caminhão iluminado e o Papai Noel.

O caminhão do Papai Noel da GCM passará pelos bairros da cidade, com paradas fixas em algumas praças para entregar balas e para que os munícipes possam ver de perto o bom velhinho.

Conforme o informado pela GCM, a data do evento, bem como as paradas que o caminhão fará, ainda serão definidas e divulgadas.