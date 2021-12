Associação Lucas Tapi realiza campanha solidária de Natal

A Associação de Apoio à Pessoa com Câncer Lucas Tapi está realizando a sua tradicional campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal. Intitulada “Realize um sonho de Natal e faça uma criança feliz”, a iniciativa visa arrecadar brinquedos que serão destinados a crianças que estão em tratamento contra o câncer.

De acordo com Ana Paula Faria Tapi, presidente da Associação, o objetivo é arrecadar 3 mil brinquedos, que precisam ser novos. “Precisa ser novo porque os brinquedos vão para dentro do Hospital, na UTI, até o Centro Cirúrgico da Internação. Além disso, também não pode ser ursos de pelúcia devido a poeira e possibilidade de contaminação por bactérias, sendo perigoso. Também pedimos que evitem a doação de bolas, porque tem bastante pessoas e crianças que não possuem mais a perna ou que estão em cadeira de rodas, então para gente dar a bola para uns e não dar para outros é ruim”, disse.

Ela pontuou que, fora essas exceções, todos os brinquedos, desde que sejam novos, estão liberados. As doações são entregues a meninos e meninas de 1 ano e meio até 16 anos. “São crianças que vão dos hospitais de Câncer tanto de Campinas, como de Ribeirão Preto. Alguns também são pacientes nossos, que fazem tratamento aqui na Associação e também entregamos nas Casas de Apoio, então acaba sendo um número alto”, contou.

Os brinquedos podem ser doados até quarta-feira, dia 15. Em Vargem, o ponto de arrecadação é a Sede da Associação Lucas Tapi, à Rua Coronel Mariano Parreira, nº 578, no Centro.

Há ainda pontos de arrecadação em São José do Rio Pardo, sendo a Loja Fred & Mamá Brinquedos e Papelaria, o Bazar Projeto dos Sonhos e a Loja Lanolu Rossetto. Em São Sebastião da Grama, os brinquedos podem ser deixados com Marília Nogueira, à Rua Manoel Joaquim Ferreira, nº 211, no Jardim Primavera.

A entidade

A Associação surgiu para realizar o sonho de Lucas, filho de Ana Paula e seu marido Antônio Tapi, que morreu no ano de 2013 com 10 anos, devido a uma leucemia. Lucas fazia tratamento no Hospital Boldrini e seu pedido poucas horas antes de seu falecimento, foi para que seus pais fizessem a festa de Natal para as crianças do hospital, pedido o qual seus pais atenderam e até hoje se dedicam para levar alegria e ajuda às crianças que lá fazem tratamento.

Após alguns anos, a instituição recebeu da Câmara Municipal de Vargem, o reconhecimento de entidade de utilidade pública.