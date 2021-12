Melhores alunos da rede pública são premiados com bolsas de estudo

Desenvolvido há sete anos em Vargem Grande do Sul, o concurso Melhor Aluno da Escola Pública, uma parceria entre Rotary Club, Unifeob e Anglo São João premiou cinco jovens estudantes com bolsas de estudos. A festiva de entrega da premiação foi realizada pelo Rotary Club no último dia 7, no salão de festas do Centro Pastoral São Benedito.

A iniciativa oferece uma bolsa de estudo completa para o ensino médio no Anglo, em São João da Boa Vista, a um aluno que esteja concluindo o ensino fundamental em uma das escolas públicas de Vargem. Já o estudante que esteja concluindo o ensino médio, concorre a uma bolsa integral em qualquer curso oferecido pela Unifeob. Além dos alunos de Vargem, receberam os prêmios estudantes de Casa Branca e Itobi. Todos os vencedores ainda receberam R$ 200,00 em uma conta poupança no Sicredi.

Os alunos vargengrandenses também foram premiados com bolsa de um ano de estudos na Wizard Idiomas. O estudante de Vargem que vai ingressar no ensino médio recebeu também da Gabriel Turismo, o transporte para a cidade vizinha.

Mudança de vida

Durante a noite, também foram apresentadas as cadeiras de rodas e de banho adquiridas recentemente e que serão colocadas à disposição da comunidade



A mesa da solenidade foi composta por Mário Malaguti, presidente do Rotary de Vargem e sua esposa Sirlei, pela diretora regional de Ensino, Fátima Médice; Letícia Teixeira, coordenadora da Unifeob; Fernando Nagib, diretor do Anglo São João; Francisco Henrique, governador assistente do Rotary e Waldran representando o Rotary Club de São João da Boa Vista.

Durante a solenidade, o professor Valdecir de Andrade, que é membro da diretoria do Rotary de Vargem, falou sobre a importância desse projeto. “Essa bolsa é um investimento bem alto em cada pessoa, pois se investe em conhecimento. Você ganha e ninguém mais tira de você”, destacou. “E ao longo dos últimos anos, muitos jovens foram contemplados e já estamos colhendo esses frutos”, disse.

Ele ainda lembrou os patrocinadores e apoiadores do projeto. “É um conjunto de pessoas com a intenção de oferecer educação de qualidade a esses jovens, que já eram os melhores das suas escolas e após prestarem a prova, quem está aqui hoje são os melhores de cada cidade”, observou.

Fátima Médice, da Diretoria de Ensino, afirmou que esses alunos são hoje, exemplos a serem seguidos. “Exemplo de comprometimento, de dedicação e de sonho. Nesta noite, vocês e suas famílias estão realizando sonhos”, afirmou. Ela destacou o papel dos professores, coordenadores e famílias nesse processo. “Sem a escola não conseguimos transformar vidas”, lembrou.

A coordenadora da Unifeob, Letícia Teixeira observou que essa oportunidade que os alunos receberam, eles deverão oferecer a outras pessoas no futuro. “Não se esqueçam, lá na frente, de proporcionar isso para outras pessoas, de poder ajudar mais pessoas”, comentou.

Por sua vez, Fernando Nagib ressaltou a participação fundamental da família e da comunidade nas escolas. Lembrou também que o resultado desse projeto, já pode ser sentido em todas as cidades da região, elogiando o trabalho dos educadores que atuam por aqui.

Ao final, Mário Malagutti, presidente do Rotary, se disse grato por mais uma vez poder estar à frente do Rotary no momento da premiação deste projeto. Ele destacou o empenho de cada aluno e de seus professores e familiares. “Vocês chegaram em primeiro e que por meio da educação, vocês possam transformar vidas e suas casas, seus trabalhos, sua comunidade e suas famílias”, disse

Melhores alunos

O vargengrandense Luís Gustavo Verri, 15 anos, aluno da Escola Estadual Gilberto Giraldi, foi contemplado com a bolsa para cursar o Ensino Médio no Anglo São João.

Pelo segundo ano consecutivo, a Escola Estadual Alexandre Fleming, de Vargem, teve um aluno premiado com bolsas de estudo na Unifeob. Dessa vez, o estudante vencedor foi Gustavo da Silva Sorato, de 18 anos. Ele escolheu o curso de engenharia mecânica oferecido pela Unifeob.

Ladislau Moraes de Oliveira Neto, 15 anos, aluno da Escola Estadual Professor Vicente Paulo Zancheta, de Venda Branca, bairro de Casa Branca, ganhou bolsa para o ensino médio no Anglo São João. Essa é a quarta vez seguida que a escola tem um de seus alunos premiado.

Também de Casa Branca, Luiz Henrique Freitas Leal, 17 anos, aluno da E.E. Francisco Eugênio de Lima, ganhou a bolsa da Unifeob. Ele comentou que ainda não decidiu entre os cursos de ciência da computação e engenharia agronômica.

De Itobi, a ganhadora foi Maria Luiza Cariati, de 17 anos, aluna da Escola Estadual Professora Rita de Macedo Barreto. Entre os cursos oferecidos pela Unifeob, ela optou pelo de engenharia de produção.

Foco e determinação

Presidente do Rotary Mário Malaguti com Patrícia Ferreira, da Wizard, Letícia Teixeira, da Unifeob, Fernando Nagib, do Anglo São João, Daniela Doval, do Sicredi e Sirlei Malaguti, da Casa da Amizade



Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, os vencedores comentaram como a premiação poderá mudar a vida de cada um e em comum, relataram foco e determinação para conseguirem a bolsa.

Gustavo Sorato, aluno do Alexandre Fleming, comentou que se preparou muito para concorrer a esta bolsa, mesmo durante a pandemia, com as aulas virtuais e depois, híbridas. “Estudava todo dia. Buscava aulas de reforço no Youtube, me dediquei muito”, comentou. Segundo ele, nos últimos dois meses, assistia no mínimo duas horas de aulas de reforço todos os dias.

Quando foi informado sobre o concurso, pensou que tinha chances. “Eu percebi que era uma grande oportunidade e que eu precisava me dedicar. Foi um desafio muito grande”, comentou.

Gustavo ainda lembrou da pressão e dos temores nos dias antes da prova. “Medo do fracasso, a expectativa, a pressão. Quase não acreditei quando me disseram que tinha sido contemplado”, contou o futuro estudante de engenharia mecânica que almeja atuar na indústria automobilística.

Maria Luiza Cariati, de Itobi, comentou que o mais difícil foi conciliar as restrições da pandemia, com os estudos e nos últimos meses, com o trabalho. Aluna do período noturno, teve pouco tempo para se preparar especificamente para essa prova. “Não acreditei quando na sala, falaram meu nome, que eu tinha conseguido”, disse.

Manter o foco nos estudos foi um desafio. “Isso foi muito difícil durante a pandemia. É uma coisa que depende muito de nossa força de vontade”, observou. A diretora Flávia Cristina Pereira Figueiredo, comentou que Maria Luiza, que optou pelo curso de engenharia de produção, sempre se destacou. “É uma conquista dela, que ela vem construindo desde o começo de seus estudos”, comentou.

De Casa Branca, Luiz Henrique Freitas Leal, ainda não decidiu qual dos cursos da Unifeob irá escolher para cursar. “Estou em dúvida entre ciências da computação e engenharia agronômica”, contou. Ele destacou que além de empenho nos estudos, buscou se preparar psicologicamente para a prova. “Tive muito incentivo dos meus pais, dos professores, da minha família, que sempre me ajudaram. E orei muito nesse período”, disse.

Sobre as dificuldades de estudar durante a pandemia, ele observou que foi desafiador, mas que também obrigou a uma evolução de tecnologia, que permitisse que os alunos pudessem continuar estudando. Sobre o resultado da prova, ele também disse que nos primeiros momentos não conseguia acreditar que tinha sido um dos ganhadores.

Seus pais também ficaram muito felizes. O pai de Luiz Henrique lembrou que agora, seu filho será exemplo e incentivo para os outros alunos que perceberão que assim como ele, é possível conquistar essa bolsa, desde que se dediquem para isso.

Colegial

Luís Gustavo Verri, aluno do Gilberto Giraldi, conquistou uma bolsa para o Ensino Médio no Anglo São João. Ele comentou que sempre gostou de estudar e de escrever. Para a prova, revisou algumas matérias e teve reforço de aulas de redação. “Eu sempre fico nervoso em dia de prova, mas nesse dia, eu estava tranquilo. Estranhei até”, disse. Representantes da escola em que estuda comentaram com a reportagem que o aluno sempre se destacou, inclusive com menção honrosa em concursos da área de ciências.

Do bairro de Venda Branca, Casa Branca, Ladislau Moraes de Oliveira Neto, brincou que maior que a pressão em ir bem na prova e conquistar a bolsa, só a de manter o desempenho da Escola estadual Professor Vicente Paulo Zanchetta, que nos últimos três anos teve alunos que ganharam o concurso. Muito feliz com o resultado, ele comentou que não conseguiu se segurar quando ficou sabendo que havia sido contemplado. “Me dediquei bastante, mas não esperava. Quando fiquei sabendo, chorei de emoção”, disse.