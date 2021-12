Vereador Paulinho é eleito presidente da Câmara por unanimidade

Com o voto dos treze vereadores da Câmara Municipal, o vereador Paulo César da Costa (PSB), o Paulinho da Prefeitura, foi eleito na última terça-feira, dia 7 de dezembro, presidente do Legislativo para o ano de 2022. Ele vai substituir o atual presidente Celso Itaroti (PTB), que assumiu em janeiro deste ano para o mandato de um ano.

Além de Paulinho, foram eleitos na sessão ordinária do Legislativo para compor a nova Mesa Diretora, a vereadora Danutta de Figueiredo Rosseto (Republicano) para vice-presidente, Celso Itaroti como primeiro secretário, o vereador Carlos Eduardo Scacabarozi, o Canarinho (PSDB), para segundo secretário e Antônio Carlos Bertoleti (PSD) para tesoureiro da Câmara Municipal.

O voto foi aberto e nominal e a única disputa que houve foi entre a vereadora Danutta e o vereador Maicon Canato (Podemos), que também se candidatou ao cargo de vice-presidente. Danutta foi eleita com sete votos, sendo que Maicon recebeu seis votos. Os outros membros da nova Mesa Diretora foram eleitos por unanimidade.

Votaram em Danutta os vereadores Bertoleti, a própria vereadora, Fernando Corretor (Republicano), Gláucio Santa Maria (DEM), Guilherme Nicolau (PMDB), Hélio Magalhães (Republicano) e Parafuso (PSD). A favor de Maicon, além do próprio vereador, votaram os vereadores Serginho e Canarinho do PSDB, Paulinho e Célio Santa Maria do PSB e Celso Itaroti.

Segundo mandato

Aos 52 anos, Paulinho da Prefeitura vai ocupar o cargo de presidente do Legislativo Vargengrandense pela segunda vez. Ele presidiu a Casa no ano de 2020. O vereador, que é servidor público municipal, está no seu quarto mandato e se destaca por sua capacidade de conseguir verbas para o município.

A posse dos novos membros da Mesa Diretora é automática no dia 1º de janeiro de 2022, para o mandato de um ano. Falando à Gazeta de Vargem Grande, Paulinho disse que a eleição foi tranquila e que ficou contente de receber o voto de todos os vereadores.

Comentando sobre a eleição da vereadora Danutta como vice-presidente do Legislativo, afirmou que é bom ter uma mulher na Mesa Diretora. “A deputada Erundina (PSB), é autora de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), já aprovada na Câmara Federal, que exige que tenha uma mulher representada nas mesas diretoras não só das câmaras municipais, como também nas assembleias legislativas, na direção da Câmara Federal e do Senado”, explicou o vereador.

Se dizendo animado para assumir mais uma vez a presidência da Câmara Municipal, lembrou que no ano que vem vai ser comemorado os cem anos da instalação da primeira Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul e que também deverão ocorrer algumas mudanças na administração da Câmara Municipal, porém, não quis adiantar quais seriam estas mudanças.

Ele aproveitou para agradecer a todos os vereadores pelos votos que obteve e reafirmou seu compromisso com a independência da Câmara, com as entidades do município, com o Poder Executivo, nas pessoas do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o vice Celso Ribeiro (Podemos), em busca de mais recursos para a cidade.