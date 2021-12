Biscoitos de Natal da Marlene Fabris

Ingredientes: 8 colheres de manteiga sem sal gelada, uma xícara de chá de mel um, ovo caipira, pitadas de sal, três xícaras de farinha de trigo, três colheres de sopa de maisena, duas colheres de chá de gengibre em pó, uma colher de sopa de canela em pó, noz-moscada ralada a gosto, papel manteiga para assar

Preparo: Bater a manteiga com açúcar na batedeira bem leve, depois colocar o ovo e o mel e bater na velocidade baixa. Misture em outra vasilha os ingredientes secos, colocando na batedeira aos poucos, em velocidade baixa, até que a massa vire uma bola e não grude nas mãos.

Pegue duas folhas de papel manteiga, coloque a massa e abra a massa sobre os papéis. Não deixe a massa ficar fina. Leve ao freezer a massa aberta e deixe gelar por 15 minutos. Depois corte com forminhas de alumínio no formato que desejar. Leve a assar sobre a forma com papel manteiga mais ou menos 10 minutos a 180 graus. Quando dourar em baixo, está pronto. Decore com glacê real ou pasta americana.

Glacê Real: Na batedeira, bata 3 claras, o suco de meio limão e meio kg de açúcar até virar um suspiro. Se quiser, coloque corante