Carne de panela para fim de ano da Natália Aliende

Ingredientes: 1,2 kg de maminha ou outro corte como paleta bovina ou lagarto, 3 batatas cortadas em cubos grandes, 1/2 pimentão vermelho, 1 cebola cortada a Juliane, alho, 1 tomate picado sem sementes, uma bandeja de shimeji ou outro cogumelo de sua preferência, 1/2 caixinha de creme de leite.

Preparo: Deixe a peça de carne por uns 15 minutos em água e sal. Escorra, enxugue com papel, fure um pouco e tempere com alho espremido, sal, pimenta do reino, vinagre ou vinho cerca de 1/2 copo americano e azeite de oliva. Deixe marinar de um dia para outro na geladeira.

Aqueça uma panela de pressão com azeite e doure a carne de todos os lados. Coloque um pouco de colorau para dar cor. Depois de dourada (não deixe a panela queimar), adicione água quente, mas não precisa cobrir não. Feche e cozinhe por uns 20 minutos.

Abra a panela e verifique se está macia. Se estiver, deixe reduzir o caldo e retifique os temperos. Tire a carne e neste molho que restou, acrescente a cebola, o tomate, o pimentão e as batatas previamente cozidas (não muito cozidas). Refogue sem deixar amolecer muito. Fatie a carne e disponha numa travessa, acertando os ingredientes ao lado da carne e em cima. Acrescente os cogumelos na mesma panela, um fio de azeite, tempere com shoyu e pimenta do reino e finalize com o creme de leite. Centralize este molho sobre a carne e enfeite com ramo de alecrim, se desejar. Se preferir, deixe o creme de cogumelos à parte.