Faça sua Flâmula de Natal

Seja para decorar a casa para as festas de final de ano ou presentear com itens únicos pessoas especiais, a criatividade sempre é uma boa aliada para quem gosta de deixar tudo com a sua cara ou está com o orçamento baixo.

O Guia de Compras do Natal da Gazeta de Vargem Grande procurou a artesã Milena Rizzo, proprietária do Ateliê Milena Rizzo. Ela, que também é professora infantil e especializada em recursos pedagógicos, ensinou o passo a passo de uma linda Flâmula Natalina para decorar sua casa e deixar a época ainda mais especial. Para conhecer mais sobre seu trabalho, siga @ateliemilenarizzo nas redes sociais ou entre em contato pelo WhatsApp (19) 99180-8613.

Preparativos

Molde Cortesia: Denize Saturnino. O arquivo para o molde estará disponível para download em tamanho real no site da Gazeta: www.gazetavg.com.br.

Materiais: EVA estampado, EVA liso, palito de churrasco ou de manicure, cola quente, aviamentos (renda, fita pompom, fita dourada, fita de cetim e pompom) vareta de madeira, giz de cera, olhos resinados, blush, pincel e apliques resinados floco de neve.

Passo a passo para confeccionar sua Flâmula de Natal

1 – Coloque o molde já recortado em cima do EVA e vá contornando com o palito. Repita o processo em todas as peças;

2 – Logo após, recorte todas as peças com a tesoura;

3 – Passe o giz de cera nas laterais de todas as peças já recortadas;

4 – Depois faça a montagem das peças, sempre sobrepondo, e cole com a cola quente;

5 – Logo após, utilize a renda em toda a volta da flâmula e a fita pompom no círculo central da flâmula;

6 – Após fazer a colagem, passe o blush nas bochechas do Papai Noel;

7 – Cole o Papai Noel em cima da flâmula com a cola quente;

8 – Logo após, cole os olhos e o pompom. Com a caneta permanente, faça os detalhes dos olhos, orelha e também no gorro.

9 – Após, amarre a fita dourada na vareta e cole dois laços de cetim nas alças da flâmula

Agora, espere secar e enfeite a sua casa!