Pernil Trouxado do Ricardo Perroni

Ingredientes: 1 peça de pernil sem osso e sem pele de 3 quilos, 100 gramas de bacon picadinho, 80 gramas de azeitonas picadinhas, 1 cebola grande picada, 2 colheres de sopa de pimentão vermelho picado, 1 colher de sopa de orégano, 3 colheres de sopa (rasas) de sal, tempero em pó (fondor), 2 colheres de sopa de vinagre, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de mostarda e 1 colher de sopa de alho triturado

Preparo: Limpe o pernil e faça furos com o auxílio de uma faca em toda a superfície. Em uma vasilha junte todos os ingredientes do tempero. Despeje esse tempero sobre o pernil e faça com que esse tempero entre em todos os furos feitos com a faca. Deixe descansar nesse tempero por cerca de 2 horas. Leve ao forno embrulhado em papel alumínio por cerca de 2 horas. Retire o papel alumínio e volte ao forno para dourar. Sirva ainda quente.