Previsões para 2022 – Ano 6

E 2021 chegou ao fim com a sua vibração 5 – da energia das mudanças, das transformações. Ano que nos trouxe muita inquietação. Mas 2022 chega trazendo a vibração do 6 = Afetividade – Equilíbrio Harmonia – Família

Este promete ser um ano mais harmônico do que o anterior.

Bom para relacionamentos, contatos e contratos e a estabilização econômica.

Durante um ano simbolizado pelo número 6, existe a dinâmica da doação amorosa envolvida. Ou seja, é uma época para servir e ajudar as pessoas, seja em casa, com responsabilidades familiares, ou na comunidade. Portanto, não é uma época para ser egoísta, tendo a oportunidade agora de ser útil, cultivar o amor, proteger e servir com boa vontade.

Será preciso alguns ajustes emocionais e de convivência, porque neste ano os relacionamentos mais íntimos irão para o centro do palco.

Neste ano, tudo o que estiver pendente, ou seja, para ser resolvido, em relação à família ou à afetividade, exigirá solução.

2022 será favorável às ligações de toda ordem: afetivas, de negócios ou de amizades.

Magnetismo

Neste ano, poderá atrair muito mais facilmente tudo aquilo em que se concentrar. Tente se concentrar no que há de bom nas pessoas. Substitua as velhas crenças por novos conhecimentos mais realistas. Busque soluções pacíficas para todos os problemas.

As circunstâncias oferecem a liberdade de cuidar das verdadeiras responsabilidades com carinho e naturalidade. A energia equilibrada deste ano renova, revigora e cura.

Resumindo, é o momento de prática afetiva e relacionamentos familiares com a família original e aquela que a pessoa tenha constituído. Dedicar-se a resolução de situações de sociedades profissionais, afetivas e familiares.

Riscos

Afastar-se da prática afetiva. Evitar resolver situações profissionais e familiares. Acomodação. Aumento do peso corporal. Ou valorizar em excesso a prática afetiva ou situações familiares.

Coisas a fazer

Coloque em prática os projetos que tornarão tanto seu ambiente de trabalho como sua casa mais atrativos. Promova celebrações e reuniões familiares. Adote o hábito de ouvir música ou algo parecido diariamente. Tente se envolver em algum projeto de caridade. Ter paz é essencial num ano 6.

Cromoterapia

Vale lembrar que o número 6 é representado pela cor azul índigo. Cor que desperta a consciência e permite uma maior compreensão das situações da vida. Traz calma, tranquilidade, relaxamento do corpo e da mente, ajuda a limpar pensamentos destrutivos.

Lembre-se

“Bem e mal co-existem. Não é possível alguém separá-los. Quando você cultiva mais bondade, o mal em você vai se tornar absolutamente insignificante. Não há necessidade de usar qualquer força para expurgar tudo que é ruim. Quando você esquece o mal, a bondade se desenvolverá em você na medida certa. Não pense que o Ano Novo vai lhe dar algum resultado novo. Tanto o bem como o mal que você experimenta são o resultado de seus pensamentos, palavras e ações. Quando qualquer pensamento ruim vier a sua mente, abandone-o imediatamente. Se você se comportar dessa maneira, se tornará um verdadeiro devoto de Deus e alcançará a liberação. Essa é a mensagem que eu gostaria de lhes dar para este ano sagrado”. Sathya Sai Baba

