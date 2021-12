Sobremesa de damascos da Dona Reneé Maaz

Esta receita é um sucesso há muitos anos na família, feita com capricho por dona Reneé Maaz e enviada especialmente ao Guia de Natal da Gazeta por sua filha, Fernanda Maaz Proite. Anotada em um caderno de receitas, com aquelas deliciosas marcas deixadas pelo tempo e pelo uso, está receita segue os métodos de tantas mães e avós, juntando no mesmo texto os ingredientes com o modo de preparo, deixando as novas gerações aflitas ao se deparar pela primeira vez com as instruções. Com o tempo, vão essas mesmas gerações incorporando esses hábitos e logo já estão, a seu modo, explicando que a receita leva “o quanto baste de açúcar”. Mas feito com amor, tudo fica muito saboroso.

Preparo: Amoleça a gelatina em 6 colheres de sopa de água fria e leve ao fogo para dissolver. Junte o creme, a gelatina e os damascos já batidos. Esfriar completamente. Bata as claras em neve e junte aos poucos as 12 colheres de açúcar. Misture o creme de leite batido e despeje sobre o creme, misturando muito bem sem bater. Leve à geladeira em forma levemente untada de óleo. Desenforme depois de bem gelado e acompanhe com os damascos em calda.

Damascos em calda: Ingredientes: 150 gramas de damasco e 5 colheres cheias de açúcar Preparo: coloque os damascos de molho numa panela em 2 copos e meio de água fria durante uma hora. Decorrido esse tempo, deixe dar uma fervura. Junte o açúcar e cozinhe até a calda ficar brilhante. Tire do fogo e deixe esfriar.